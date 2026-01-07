‘모범택시3’ 흥행 수치 또 경신…TV-OTT 화제성 1위

모범택시3 스틸컷. SBS 제공

‘모범택시3’가 종영까지 단 2회 만을 남겨두고 있는 가운데 각종 흥행 수치를 경신하며 뜨거운 인기 속에 클라이맥스를 맞이한다.

7일 SBS에 따르면 금토드라마 모범택시3는 가장 최근 방영한 14화 시청률이 최고 18.5%, 수도권 15.1%, 전국 14.2%를 기록하며 전국 기준 자체 최고 시청률을 갈아치웠다. 특히 2049 시청률은 4.8%, 최고 5.75%까지 치솟으며 새해의 전체 방송 중 1위를 가뿐히 차지, 압도적인 흥행 질주를 이어가고 있다.

화제성 또한 나날이 뜨거워지고 있다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 1월 1주차(2025년 12월29일~2026년 1월4일 집계) 화제성 순위에 따르면, 모범택시3는 TV-OTT 드라마 부문 1위를 차지했고, TV-OTT 통합 출연자 화제성 부문에서는 이제훈이 당당히 1위를 거머쥐는 쾌거를 거뒀다.

OTT 순위 역시 압도적이다. OTT 콘텐츠 통합 검색 플랫폼 키노라이츠가 공개한 1월 1주 차(2025년 12월29일~1월4일 집계) 통합 콘텐츠 랭킹에서 드라마와 영화, 예능을 통틀어 모범택시3가 전체 콘텐츠 1위를 기록했고, OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤이 공개한 1월5일 한국 넷플릭스 톱 10 시리즈 부문에서도 모범택시3가 1위를 수성했다. 또한 세계 최대 규모의 콘텐츠 평점 사이트 IMDb에서 1~14화 에피소드별 평점이 평균 9.2(1월6일 기준)를 기록하며, 쟁쟁한 콘텐츠 시장 속에서 대체 불가한 존재감을 재차 증명했다.

모범택시3의 오는 9, 10일 피날레를 장식할 마지막 에피소드가 방송된다. 최종화 에피소드는 군부대를 배경으로 한 복수 대행 서비스가 될 전망이다. 대망의 마지막 빌런으로 41년 차 베테랑 연기파 김종수(오원상 역)가 이름을 올린 데 이어 전소니(유선아 역)의 특별출연까지 예고되면서, 역대급 클라이맥스를 장식할 모범택시3의 마지막 이야기를 향한 기대감이 치솟고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

