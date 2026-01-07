데브시스터즈, ‘쿠키런: 킹덤 아트 콜라보 프로젝트 특별전’ 개최

쿠키런: 킹덤 아트 콜라보 프로젝트 특별전 포스터. 데브시스터즈 제공

쿠키런: 킹덤의 지난 2년간의 아트 컬래버를 총망라하는 대규모 전시가 펼쳐진다.

데브시스터즈는 오는 23일부터 4월12일까지 서울 종로구 인사동에 위치한 아라아트센터에서 쿠키런: 킹덤 아트 콜라보 프로젝트 특별전 - 위대한 왕국의 유산을 개최한다고 7일 밝혔다.

데브시스터즈는 모바일 RPG 쿠키런: 킹덤의 주요 캐릭터인 비스트 쿠키와 에인션트 쿠키들의 서사를 게임 밖으로 넓히고 전 세계 유저에게 우리 전통의 가치를 전파하기 위해 2024년부터 10명의 무형유산 장인 및 예술 작가와 협업해왔다.

이번 특별전은 모든 아트 프로젝트를 아우르고 쿠키런 IP의 문화적 확장을 잇는 대규모 전시로, 국가유산청과 한국공예·디자인문화진흥원이 후원한다.

특별전에서는 그간 제작된 작품 10점을 미디어 아트가 접목된 인터랙티브 전시 형태로, 인사동 아라아트센터 지상 1층부터 지하 4층까지 약 860평에 달하는 공간을 활용해 모두 선보인다. 게임 속 캐릭터들을 장인의 손길로 재해석한 전통 공예 작품이 가장 진보적인 전시 형태인 미디어 아트와 결합돼 K-콘텐츠로서의 의미를 확장하고 새로운 차원의 감동을 선사할 예정이다.

데브시스터즈는 이번 전시를 위해 미디어 아티스트 집단 엔에이유(Nerdy Artist Union)와 협업한다. 각 작품이 상징하는 다섯 가지 가치(의지·역사·지식·행복·연대)에 대한 질문과 답을 자연스럽게 따라가도록 구성돼 관람객들이 각자의 삶과 선택을 되돌아볼 수 있도록 이끈다. 이를 통해 전 세계 3억명의 유저를 보유한 글로벌 IP 쿠키런과 만난 우리 고유의 전통 문화에 현대적인 감각이 더해져 게임 팬덤은 물론 일반 대중에게까지 매력을 전달할 것으로 기대된다.

전시 티켓은 오는 12일부터 네이버와 NOL 티켓에서 온라인으로 예매 가능하다. 전시 티켓 구매자 전원에게는 전시장 입장 후 럭키드로우를 통해 장인이 직접 제작한 스페셜 굿즈, 전통 콜라보 굿즈, 인게임 아이템 등의 선물을 증정한다.

