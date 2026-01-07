김지훈, ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 멀티테이너상 수상

수상한 배우 김지훈. 빅피처이엔티 제공

배우 김지훈이 새해부터 수상 소식으로 기분 좋은 출발을 알렸다.

7일 빅피처이엔티에 따르면 김지훈은 전날 서울 장충동 신라호텔에서 열린 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 올해 활약이 기대되는 멀티테이너로 선정되며 수상의 영예를 안았다.

2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상은 소비자 조사를 기반으로 다음 해를 이끌어갈 기대되는 브랜드를 발표하는 한국 최대 규모의 브랜드 시상식이다. 올해로 24주년을 맞았으며 매년 대국민 소비자 투표와 심사위원회 심의를 통해 수상자를 선정한다.

김지훈은 지난해 11월3일부터 16일까지 진행된 국내 소비자 조사 결과 2026년을 빛낼 인물로 선정되며 대세 배우로서의 입지를 확고히 했다. 그를 향한 대중들의 신뢰와 사랑이 증명된 결과다.

수상자로 호명된 김지훈은 무대에 올라 “그동안 열심히 일해온 보람이 있는 것 같다. 2026년도 어김없이 성실하게 일하는 배우가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

김지훈은 2002년 드라마 ‘러빙유’를 통해 데뷔한 이래로 쉼 없는 작품 활동을 통해 대중들의 곁을 지켰다. 2025년은 그의 전성기라 해도 과언이 아닐 정도로 독보적인 존재감을 보였다. SBS 금토드라마 ‘귀궁’, 아마존 프라임 시리즈 ‘버터플라이’ 넷플릭스 드라마 ‘다 이루어질지니’, 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’, tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’, 넷플릭스 예능 ‘크라임씬 제로’를 통해 전방위적 활약을 선보였다. 특히 ‘귀궁’을 통해서는 미니시리즈 휴먼, 판타지 부분 남자 우수연기상을 수상하는 영광까지 얻었다.

김지훈은 데뷔 후 20년이 넘는 시간 동안 성실히 쌓아 온 내공으로 대중들의 호감 픽에 등극했다. 향후 펼칠 폭넓은 활동에 더욱 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

