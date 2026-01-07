전 세계 조회수 1위 유튜버 한국인 ‘김프로’...‘충격’ 연수입 1700억원?

김프로 채널 공지 캡처

한국 유튜버 김프로(KIMPRO)가 2025년 전 세계 유튜브 채널 가운데 '연간 조회수 1위'라는 대기록을 세웠다.



유튜브 채널 분석 사이트 플레이보드에 따르면, 김프로의 유튜브 채널 연간 총 조회 수는 약 775억회로 집계됐다. 이는 전 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버 미스터 비스트(약 4억6000만명)의 연간 조회 수 약 381억회를 두 배 이상 웃도는 수치다.



지난해 4월 김프로는 국내 최초로 구독자 수 1억명을 돌파하며 화제가 된 바 있다. 국내 구독자 수 2위가 걸그룹 블랙핑크 공식 유튜브 채널 'BLACKPINK(약 9960만명)'이고, 3위는 그룹 방탄소년단(BTS) 공식 유튜브 채널 'BANGTANTV(약 8200만명)'이다.



김프로는 지난 5일 “김프로 채널이 처음으로 전 세계 연간 조회수 1위를 달성했다. 이 모든 순간은 전적으로 여러분 덕분이다. 2026년에는 더 좋은 콘텐츠로 보답하겠다. 늘 함께해 주셔서 진심으로 감사하다”고 소감을 전했다.



김프로는 현재 약 1억2700만명의 구독자를 보유하고 있으며, 이는 전 세계 기준으로 9위다. 국내 구독자보다 해외 구독자 비중이 높은 것으로 알려져 있으며, 특히 영어권과 아시아권 시청자들에게 인기가 많다.

구글 광고 및 최근 1개월간 동영상 평균 조회 수를 기준으로 추정한 김프로의 일일 수익은 약 4억7000만원, 예상 연수익은 약 1700억원 수준이다.

2022년 8월 유튜브 활동을 시작한 김프로는 쇼츠 콘텐츠를 중심으로 성장해왔다. 밈(meme), 챌린지, 상황극 등 장르를 가리지 않는 다양한 콘텐츠로 호응을 얻고 있다.



