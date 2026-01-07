다영, '2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 신인 여자솔로가수 수상...'대세 핫걸' 입증

[사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트]

그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 2026년을 이끌어갈 여자솔로가수로 선정됐다.

다영은 '2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상'에서 신인 여자솔로가수 부문을 수상했다.

'대한민국 퍼스트브랜드 대상'은 소비자 조사를 기반으로 다음 해를 이끌어갈 기대되는 브랜드를 선정해 발표하는 한국 최대 규모의 브랜드 시상식이다. 매년 대국민 소비자 투표와 심사위원회 심의를 통해 대한민국을 이끌어갈 브랜드를 선정한다.

다영은 지난해 11월 3일부터 16일까지 진행된 국내 소비자 조사 결과 2026년을 이끌어갈 것으로 기대되는 신인 여자솔로가수로 선정돼 '대세 핫걸'의 폭발적인 인기를 증명했다.

다영은 지난해 9월 솔로 첫 번째 디지털 싱글 '고나 러브 미, 라이트?(gonna love me, right?)'의 타이틀곡 '바디(body)'로 음악 방송 1위에 등극했다. 건강미 넘치는 보디라인과 스타일리시한 매력, 탄탄한 라이브와 퍼포먼스가 어우러진 무대로 글로벌 팬심을 제대로 사로잡았다.

바디는 영국 NME의 '2025 베스트 K팝 25선(The 25 best K-pop songs of 2025)', 미국 빌보드(Billboard)의 '2025년 최고의 K팝 노래 25: 스태프 선정(The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks)', 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)의 '2025년 최고의 K팝 노래(The 40 Best K-pop Songs of 2025)' 등에 이름을 올렸다.

미국 틴보그(Teen Vogue) 매거진 또한 바디 뮤직비디오를 '2025년 최고의 K팝 뮤직비디오' 중 하나로 꼽으며 뜨거운 인기를 재차 실감케 했다.

