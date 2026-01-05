홀트아동복지회, 한미반도체와 빈곤가정아동 급식 지원 후원금 전달식 진행

홀트아동복지회가 글로벌 반도체 장비 기업 한미반도체와 빈곤가정아동 급식 지원을 위한 1,000만 원 후원금 전달식을 진행했다고 밝혔다. 이번 전달식은 국내 빈곤가정아동들의 건강한 성장과 안정적인 일상 지원을 위해 마련됐다.

이번 후원금은 경제적 어려움으로 인해 충분한 식사를 제공받기 어려운 빈곤가정아동들을 지원하는 데 사용될 예정으로, 결식 예방과 영양 지원을 통해 아동들의 신체적·정서적 발달에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

이날 전달식에 참석한 김정영 한미반도체 부사장은 “아동은 우리 사회의 미래이고, 이들이 안정적인 환경에서 자랄 수 있는 기반을 마련하는 것은 매우 중요한 일”이라며 “한미반도체는 앞으로도 빈곤가정아동들이 다시 희망을 찾을 수 있도록 다각적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

전달식 후 신미숙 홀트아동복지회장(사진 오른쪽)과 김정영 한미반도체 부사장(사진 왼쪽)이 기념촬영을 하고 있다.

신미숙 홀트아동복지회장은 “한미반도체 임직원들의 따뜻한 후원이 국내 위기가정아동들에게 밝은 내일을 선사하고 있다”며 “2026년에도 더 많은 아이들이 안전하고 사랑이 넘치는 가정에서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.

이날 후원금 전달식과 함께 홀트아동복지회는 국내 위기가정아동을 위해 지속적인 나눔을 실천해온 한미반도체에 감사의 마음을 담아 감사패를 수여했다. 이번 감사패 전달은 아동복지 향상을 위한 장기적 협력과 동행의 의미를 되새기는 자리가 되었다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]