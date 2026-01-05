'데뷔 15주년' 에이핑크, 진솔한 회고…미니 11집 '리 : 러브'

올해 데뷔 15주년을 맞은 걸그룹 '에이핑크(Apink)'가 미니 5일 오후 6시 열한 번째 미니앨범 '리 : 러브(RE : LOVE)'를 발매한다. 2023년 4월 발매한 미니 10집 '셀프(SELF)' 이후 2년9개월 만에 내놓는 앨범이다.

에이핑크가 지난 15년을 되돌아보며 진정한 사랑에 대해 깨닫고 이를 새롭게 정의하는 앨범이다.

소속사 위드어스엔터테인먼트는 "화려한 현재와 과거의 추억을 잇는 에이핑크의 진솔한 회고는 깊은 치유와 공감의 메시지를 전달한다"고 특기했다.

총 5곡이 실렸다. 타이틀곡 '러브 미 모어(Love Me More)'는 모던하고 미니멀한 사운드와 1990년대 아날로그 머신 신시 사운드의 조화로 아련하고도 애틋한 감정선을 풀어낸다. 에이핑크는 에둘러 표현하지 않는 솔직한 사랑 고백을 들려준다.

'러브 미 모어' 뮤직비디오에서는 에이핑크 서사가 펼쳐진다. 겨울과 봄의 계절감을 살린 영상미가 멤버들의 복합적인 감정과 맞물린다.

이 외에도 이번 앨범에는 올드스쿨 힙합 장르의 '피지 소다(Fizzy Soda)', 달콤한 메시지의 '버스데이 케이크(Birthday Cake)', 청량한 밴드 사운드의 '선샤인(Sunshine)', 팬들에게 진심을 표현한 '손을 잡아줘'가 포함됐다.

에이핑크는 2011년 '몰라요'로 데뷔했다. '미스터 츄' '노노노' '러브(LUV)' 등의 히트곡을 남겼다. 주로 청순한 면모를 선보이다가 '1도 없어', '덤더럼'으로 콘셉트 변주에 성공했다. 멤버 각자가 솔로 앨범, 연기, 예능, 광고 등 다양한 분야에서 활약 중이다. 원래는 7인조였다. 2013년과 2022년 각각 홍유경과 손나은이 팀을 떠났다.

에이핑크는 앨범 발매 한 시간 전인 이날 오후 5시부터 공식 유튜브 채널을 통해 컴백 기념 카운트다운 라이브 방송을 진행한다.

