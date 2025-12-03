‘슬의생 준완 실제 모델’ 유재석 교수, 이름 때문에 생긴 웃픈 일상[TV핫스팟]

사진= tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송 화면 캡처

심장혈관흉부외과 전문의 유재석 교수가 이름 때문에 겪는 독특한 에피소드를 공개했다.

3일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 321회에는 드라마 ‘슬기로운 의사생활’ 속 흉부외과 김준완 교수의 실존 모델로 알려진 유재석 교수가 게스트로 등장했다.

유재석 교수와 마주한 MC 유재석은 “드디어 만나게 됐다”며 반가움을 드러냈다. 이름을 물어본 자기님이 1977년생이라고 답하자, 1972년생 유재석은 “저보다 후배 유재석이다. 저보다 선배 유재석 님도 계신다”고 말하며 너스레를 떨었다.

이어 그는 교수의 이름 때문에 벌어진 일화도 전했다. “유재석 교수님께서 이름 때문에 병원에서 행사 때 늘 진행을 시킨다고 한다”고 웃으며 “스트레스 좀 있지 않냐”고 질문을 건넸다.

이에 자기님은 “예전에 병원 오리엔테이션을 가면 ‘여기 유재석 씨 계시네요. 나와서 사회 좀 보시죠’라고 하더라. 제가 무대 공포증이 있는 체질이라서 '저 그런 사람 아니다'라고 하고 다시 들어갔다. 그래서 부담이 많이 된다”고 솔직히 털어놨다.

또한 자신이 근무하는 아산병원에는 혈관외과 조용필 교수도 있다고 언급했다. 그는 “외래를 같은 구역을 쓴다. 어느날 외래를 가는데 조용필 옆에 유재석이 있어서 제가 그 사진을 찍어서 소셜 계정에 ‘조용필 대 유재석’이라고 올렸다”고 말해 웃음을 자아냈다.

