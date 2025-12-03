계속되는 ‘V4’ 뒤풀이… LG, 차명석 단장 우승 공약 ‘팬과 함께 하는 맥주파티’ 진행

차명석 LG 단장이 2023년 통합우승 이후 팬들과 맥주파티를 진행하고 있다. 사진=LG트윈스 제공

이번에는 단장의 우승 공약을 실현할 차례다.

프로야구 LG는 “오는 10일 팬과 함께하는 ‘통합우승 기념 팬 맥주파티’를 진행한다”고 3일 밝혔다.

이번 행사는 2023년 12월 20일 29년만의 통합우승을 축하하며 잠실야구장에서 진행했던 통합우승 기념 맥주파티에서 차명석 단장이 다시 한번 통합우승을 이루는 해에 다시금 자리를 가지기로 약속해 마련됐다.

2025년 ‘통합우승 기념 팬 맥주파티’는 여의도 LG트윈타워 서관 지하1층 ‘DRAFT 128’에서 오후 7시부터 9시까지 약 두 시간 동안 진행된다. 차명석 단장과 함께 하는 석식과 토크콘서트, 레크리에이션, 경품 추첨 등 다채로운 행사가 진행될 예정이다.

LG는 4일 오후 2시부터 5일 오후 5시까지 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 참가자 신청을 받으며, 추첨을 통해 총 80명을 선정한다. 본 행사는 주류가 동반되는 행사로써 성인 연간 회원만 참여할 수 있으며, 행사 당일 본인 확인을 위한 신분증 확인 후 입장 가능하다.

