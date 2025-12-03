RBW, K-팝 트레이닝 '알비위더스 캠프' 성료…보컬·댄스·MV·음원 제작까지

알비더블유(RBW)가 2025년 하반기 태국과 일본에서 진행한 K-팝 실전 트레이닝 프로그램 'RBWithus Camp(알비위더스 캠프)'를 성공적으로 마무리했다.

'RBWithus Camp'는 단순 체험형 프로그램이 아닌, K-팝 아티스트의 실제 트레이닝 과정을 담아낸 실전형 교육 과정으로 구성됐다. 보컬 및 댄스 트레이닝, 음원 녹음, 뮤직비디오 촬영, 쇼케이스·오디션 참여까지, 실제 연습생 시스템을 기반으로 설계되어 참가자들이 K-팝 아티스트가 훈련받는 방식 그대로를 경험할 수 있는 것이 큰 강점이다.

특히, 지난해 'RBWithus Camp'에 참여했던 태국 국적 교육생 'Jajar(자자)'는 현지 걸그룹 DRiPA(드리파) 멤버로 데뷔해 글로벌 트레이닝 시스템의 성과를 입증했다. 이 외에 태국 참가자들 역시 RBW 소속 트레이너들의 전문 지도 아래 댄스 비디오와 뮤직비디오를 완성하며 개인 포트폴리오를 구축했다.

이어 진행된 일본 캠프에서는 참가자 맞춤형 교육의 일환으로 일본어로 가창한 음원 'White Snow Flake'를 직접 제작해 지난달 25일 글로벌 음원 플랫폼을 통해 유통했다. 참가자 개별 특성을 반영한 콘텐츠 제작형 프로그램이라는 차별성을 보여주는 동시에 K-팝 인재 양성 프로그램의 새로운 가능성을 제시했다.

이처럼 'RBWithus Camp'는 글로벌 아티스트 지망생들이 직접 콘텐츠 제작 전 과정에 참여하며 즉시 활용 가능한 결과물을 완성하는 실전형 K-팝 교육 프로그램으로 자리매김했다. RBW 관계자는 "앞으로도 다양한 국가와 협력해 글로벌 K-팝 인재 양성 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]