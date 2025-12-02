“K-팝 공연 저탄소 전환 시급, 팬 10명 중 9명 원해”…국회서 첫 공식 논의

영국 록 밴드 콜드플레이가 경기 고양시 고양종합운동장에서 지난 4월 열린 월드투어 ‘뮤직 오브 더 스피어’ 무대에서 공연을 펼치고 있다. 사진=라이브네이션코리아 제공

국회가 K-팝 공연의 저탄소 전환을 위한 가이드라인 마련 필요성을 공식 제기했다.

2일 국회 의원회관 제1세미나실에서는 K-팝 저탄소 콘서트 표준화를 위한 가이드라인 수립 방안 토론회가 열렸다. ‘죽은 지구에는 K-팝은 없다’라는 의제로 열린 토론회는 국회 문화체육관광위원회 소속 의원들과 K-팝 팬들이 주도하는 기후 캠페인 플랫폼 케이팝포플래닛이 공동 주최했다. 문화체육관광부가 후원한 이번 논의는 K-팝 공연의 탈탄소화를 국회 차원에서 공식적으로 다룬 첫 사례다.

해외에서는 콜드플레이, 빌리 아일리시 등 주요 아티스트와 글로벌 음악 축제에서 재생에너지 이용과 일회용품 감축이 이뤄지는 등 저탄소 공연이 확산되고 있지만 K-팝 공연에서는 이러한 흐름이 이어지고 있지 못한 상황이다. 이번 토론회는 K-팝의 높은 위상과 글로벌 영향력을 고려한 저탄소 공연 가이드라인을 모색하기 위해 개최됐다.

박수현 더불어민주당 의원은 개회사에서 “K-팝의 글로벌 영향력이 커질수록 지속가능한 운영 기준에 대한 국제적 요구가 높아지고 있다”며 공연 제작·운영·이동·폐기물 관리 등 전 과정에 걸친 탄소중립 가이드라인 마련 필요성을 강조했다. 김승수 국민의힘 의원은 “기후위기가 임계점에 다가선 지금 대규모 콘서트와 축제에서 환경오염을 줄일 선도적 가이드라인을 마련한다면 K-컬처는 지속가능성과 독창성을 동시에 갖춘 모범 사례가 될 것”이라고 말했다.

김나연 케이팝포플래닛 캠페이너는 라이브 공연이 음악산업의 가장 큰 탄소 배출원(2007년 영국 기준 73%)이라는 점에서 콘서트의 탈탄소화가 시급하다고 밝혔다. 그는 국내 주요 엔터사의 ESG 보고서를 근거로 “지속가능 공연에 대한 관심은 확인되나 아직은 일부 공연에 대한 탄소 배출 측정에 머무는 등 저탄소 전환 초기 단계”라고 지적했다.



또 “K-팝 팬 600여명이 참여한 설문조사 결과 응답자 92%가 저탄소 콘서트를 더 원한다고 답했다”며 시장의 수요를 강조했다. 조사에 따르면 K-팝 팬 10명 중 7명은 저탄소 콘서트 전환 시점을 지금(56.3%) 또는 내년 안(13.1%)으로 선택해 빠른 전환을 요구했다. 핵심 조건으로는 ▲아티스트의 기후 메시지 환기 ▲친환경 이동수단 이용 ▲재생에너지 기반 운영 ▲일회용 플라스틱 금지 등이 꼽혔다.

커트 랭어 음악지속가능성협회(MSA) 이사는 빌리 아일리시 오버히티드(Overheated) 프로듀서로서 빌리 아일리시와 콜드플레이, 매시브 어택 등 해외 사례를 소개하며 “저탄소 공연이 기후 대응뿐 아니라 산업 경쟁력 강화에도 효과적”이라고 말했다. 그는 “탈탄소 공연이 매년 200∼300% 증가하며 관련 비용도 빠르게 하락하고 있다”고 덧붙였다.

전문가들은 저탄소 공연이 기술적으로 충분히 실현 가능하며 제도적 기반이 마련되면 확산 속도를 더욱 높일 수 있다는 공감대를 형성했다. 김명신 라이브네이션코리아 팀장은 지난 4월 콜드플레이 내한공연에서 이전 대비 약 50%의 탄소 배출을 감축한 성과를 소개했다. 그는 “한국의 대중교통 인프라와 시민의식은 세계적으로 경쟁력이 있다”고 평가하면서도 전문 공연장 부족과 화석연료 발전기 의존 등 구조적 한계가 있는 만큼 업계 자율 노력만으로는 지속이 어려워 제도적 지원이 필요하다고 말했다.

한빛나라 기후사회연구소 소장은 “저탄소 콘서트는 정부 지원만으로는 실행되기 어렵고 정부와 지자체, 만간의 긴밀한 협력이 필수적”이라고 밝혔다. 그는 “정부가 주최자에 세금 혜택을 제공하거나 보조금을 지원하면 업계의 비용 부담을 줄일 수 있다”며 “지자체는 공연 인프라를 조성·운영하는 과정에서 탄소중립을 고려할 필요가 있다”고 강조했다.

특히 “민간의 역할이 가장 중요하다. 소니·유니버설·워너뮤직 그룹 등 세계 주요 음반사들이 2021년 음악탄소협약에 서명하고 2030년까지 50% 감축, 2050년까지 넷제로 실현을 선언했다”며 “저탄소 콘서트는 민간이 끌고 정부가 밀어줘야 가능하다”고 강조했다.

김현목 문체부 대중문화산업과장은 “정부에서 그동안 많은 준비를 못했던 게 사실이다. 대부분 국내 공연장은 체육 시설이고 지자체 소유다. 일괄적으로 법 규제를 하는건 쉽지 않다”며 “방향성은 있지만 그 방향에 대한 사회적 논의와 절차가 필요하다. 가이드라인 등 제도 마련을 위해 계속 참여하겠다”고 말했다.

민형배 민주당 의원은 “어떻게 하면 탄소 배출을 최소화할 수 있을지 프레임부터 짜야할 필요가 있다. 논의가 파편적으로 이뤄지는 것으로 보이는데 국제사회에 요청해서 공연 산업의 탄소중립 국제 표준 마련 등을 고민해야 오늘 논의가 구체적으로 전개될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

