“생방송 중 참변”…일본 女 BJ, 2500만원 빌리고 잠적한 뒤 비극

티캐스트 E채널 ‘하나부터 열까지’가 전 세계를 충격에 빠뜨린 미스터리 사건 10건을 새롭게 조명했다.

1일 방송된 ‘하나부터 열까지’에서는 MC 장성규와 강지영이 ‘소름 주의! 소설보다 잔혹한 미스터리 사건’을 주제로, 역사와 사회에 큰 파장을 일으킨 기묘한 사건들을 소개했다.

방송에서 2 위를 차지한 사건은 6,500여 명이 생방송으로 지켜보는 가운데 벌어진 ‘일본 신주쿠 BJ 살인사건’이 선정됐다.

인기 인터넷 방송인 사토 아이리는 팬이었던 다가노 겐이치에게 생중계 중 살해되는 충격적인 사건의 피해자였지만, 사건 이후 아이리가 “지갑을 잃어버렸다”, “휴대폰이 정지됐다”는 이유로 겐이치에게 약 2,500만 원을 빌리고 잠적했다는 사실이 알려지며 여론이 뒤집혔다.

이에 장성규는 “팬심을 이용해 돈을 뜯은 것”이라고 언급해 눈길을 끌었다.

식인 범죄로 전 세계를 떠들썩하게 했던 ‘마이애미 좀비 사건’도 재조명됐다. 31세였던 세차장 직원 루디 유진이 나체로 거리를 활보하다가 노숙자를 공격한 끔찍한 사건이다.

특히 입으로 피해자의 얼굴을 물어뜯고, 경찰의 총 세 발을 맞고도 쓰러지지 않았다는 점에서 신종 마약이 원인으로 지목됐다. 하지만 부검 결과 그의 몸에서는 해당 마약 성분이 검출되지 않아, “좀비가 아니라면 설명되지 않는다”는 말과 함께 공포심이 더욱 짙어졌다.

