女 핸드볼, 세계여자선수권 메인라운드 진출… 조별리그 3위 통과

한국 여자 핸드볼이 세계선수권 메인라운드로 향한다.

대한핸드볼협회는 2일 “한국 여자 핸드볼 대표팀이 독일 트리어 SWT아레나에서 열린 제27회 국제핸드볼연맹(IHF) 여자 세계선수권대회 H조 조별 예선라운드를 통과하여 메인라운드 진출을 확정했다”고 2일 전했다.

한국은 지난 27일 조별리그 1차전에서 이번 대회 우승 후보인 노르웨이에 19-34로 패했다. 박새영(삼척시청)의 선방과 송지은(SK슈가글라이더즈)의 분전이 있었지만, 후반전 대량 실점으로 무너졌다. 이어 29일 조별리그 2차전 상대 앙골라에도 23-34로 패했다. 이연경(경남개발공사)이 6골을 올렸지만, 앙골라 에이스 알베르티나 카소마의 신장을 이용한 공격을 이겨내지 못했다.

지난 1일 첫 승전보를 전했다. H조 약체로 분류된 카자흐스탄을 상대로 송지은(SK슈가글라이더즈)의 6골, 이원정(대구광역시청)의 5골 등을 앞세운 18골 차 대승을 거뒀다. 총 1승2패와 함께 H조 3위를 기록해 일단 메인라운드로 향한다. 메인라운드 경기는 현지시간 3일부터 독일 도르트문트 웨스트팔렌할레에서 진행된다.

메인라운드는 G조 브라질, 스웨덴, 체코와 H조 노르웨이, 앙골라, 대한민국 등 각조 상위 3팀이 모여 한 조로 구성된다. 맞붙지 않았던 상대팀과 경기를 치른 후 상위 2개 팀이 8강에 진출한다.

