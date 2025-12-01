진태현, 트럭 사고로 숨진 마라톤 선수 애도…“남의 일 같지 않습니다”

배우 진태현이 마라톤 출전 중 불의의 사고로 세상을 떠난 한 선수의 소식에 안타까움을 전했다. 사진 = 진태현 SNS 계정

진태현은 지난 30일 자신의 SNS에 “작년부터 마라톤 선수의 양부모가 되어 달리는 딸을 뒤에서 서포팅하면서 엘리트 선수들의 삶을 알아가게 되었습니다, 그들이 어떻게 살아가는지 365일을 어떻게 지내는지 모든 걸 알 수는 없지만 조금은 옆에서 느낄 수가 있습니다”며 글을 시작했다.

이어 그는 “지난 11월 충북 역전마라톤의 큰 사고로 힘겹게 병마와 사투했던 고 김 선수가 오늘 새벽 하늘나라로 떠났습니다, 다시는 돌아올 수 없지만 이제는 행복하게 달렸으면 좋겠습니다”라고 덧붙였다. 또한 진태현은 “마라톤 선수의 부모 같은 역할을 하다 보니 남의 일 같지가 않습니다, 딸의 동기 선수여서 계속 소식을 듣고 답답해하면서 지켜봐 온 며칠 기도로 응원했지만 부고 소식으로 숨죽이는 하루입니다”라고 밝혔다.

그는 “앞으로 다시는 이런 사고가 일어나지 않게 모두가 철저하게 살펴봐야 할 거 같습니다, 누구보다 열심히 운동하려고 했던 2000년생 선수를 하늘나라에 먼저 보내는 이런 말도 안 되는 상황은 다시는 일어나서는 안 됩니다, 좋은 곳에서 평안하길 기도합니다 남겨진 유가족 모두 잘 이겨내시길 진심으로 기도합니다”라고 전했다.

한편, 지난 11월 10일 충북에서 열린 마라톤 대회에서 20대 남성 선수가 1톤 트럭에 치여 머리를 크게 다쳤으며, 병원으로 옮겨졌으나 결국 30일 세상을 떠났다. 경찰은 트럭 운전자와 사고 경위를 조사 중이다.

한재훈 온라인 기자

