‘드라우닝’ 그 후…‘올라운더’ 우즈, 기대를 확신으로

가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 군 전역 후 처음으로 개최한 단독 콘서트를 성료하며 새로운 음악적 챕터의 시작을 성공적으로 알렸다.

우즈는 지난 29일과 30일 양일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 ‘2025 WOODZ PREVIEW CONCERT : index_00’을 열고 약 1년 10개월 만에 팬들과 재회했다. 지난해 180도 무대 구성의 ‘OO-LI’ FINALE에 이어 올해는 360도 확장 무대로 규모를 넓혀 진행됐으며, 전 회차 매진을 기록하며 우즈의 막강한 티켓 파워와 상승세를 실감케 했다.

공연이 시작되자 우즈는 댄서들과 뒤섞여 올라왔다. 이어 무대 중앙 조명이 켜지며 우즈의 실루엣과 얼굴이 드러났고 객석은 뜨거운 환호로 응답했다. 이는 “콘서트는 함께 만드는 것”이라는 우즈의 평소 생각을 반영한 연출로, 시작부터 현장의 열기를 더했다. 이어 ‘Who Knows’, ‘HIJACK’, ‘방아쇠’로 무대를 이어가며 능숙한 무대 매너와 편안한 입담으로 분위기를 끌어올렸다.

우즈는 이번 공연에서 다수의 미공개, 미발매 자작곡 무대를 최초로 공개했다. ‘화근’, ‘CINEMA’, ‘사모’부터 역동적인 퍼포먼스를 담은 ‘Dance With Me’, ‘00:30’까지 폭넓은 장르를 선보이며 뜨거운 환호를 받았고, 이후 발매될 우즈의 첫 정규 앨범에 대한 팬들의 기대감을 더욱 높였다.

‘Waikiki’, ‘FEEL LIKE’ 등 익숙한 곡들은 콘서트만을 위한 편곡으로 새롭게 재해석해 또 다른 재미를 더했으며, 우즈는 춤·보컬·랩·기타 연주를 넘나드는 올라운더 아티스트의 역량을 무대로 증명했다. 관객들이 듣고 싶은 곡을 우즈가 즉석에서 선정해 부르는 코너도 마련돼 큰 호응을 얻었다. 또한 메가 크루 댄서들의 퍼포먼스는 보는 재미를 더했고, 내년 활동을 예고하는 VCR과 무대 LED 연출 등 다채로운 요소가 공연의 몰입도를 한층 끌어올렸다. 360도 무대 특성을 살려 무대 방향을 전환하며 모든 관객과 소통하기도 했다.

군 복무 중 역주행을 시작해 뜨거운 사랑을 받고 있는 곡 ‘Drowning’ 무대도 선보였다. 리프트 위에서 펼쳐진 우즈의 열창과 관객들의 떼창이 어우러지며 본 공연의 하이라이트를 장식했다. 이어진 앙코르무대 첫 곡으로 ‘Journey’를 부르며 우즈는 “군대 가기 전 마지막으로 불렀던 곡이 ‘Journey’였다. 전역 후 같은 장소에서 다시 이 곡으로 돌아오고 싶었다”며 해당 곡을 앙코르 곡으로 선정한 이유와 함께 팬들과의 재회에 대한 기쁨을 전했다.

공연을 마무리하며 우즈는 이번 무대에 대한 남다른 애정을 전했다. 그는 “이 큐시트는 더 이상 없을큐시트”라며 “어떠한 끝 지점과 시작 지점의 중간에 있는 콘서트로 더 이상 볼 수 없을 수도 있는 그런 공연이다”고 이야기하며 이번 공연에 대한 특별함을 전했다. 이어 미공개 자작곡 ‘To My January’를 마지막 무대로 선보이기 전 우즈는 “새해가 다가오면 누구나 소원을 빌게 되는데, 1월이 자연스럽게 찾아오듯 여러분이 바라는 순간과 마음들도 당연하게 이루어지길 바란다”며 진심 어린 응원을 전하며 공연을 마무리했다.

‘2025 WOODZ PREVIEW CONCERT : index_00’은 우즈가 앞으로 펼쳐갈 새로운 음악적 여정의 첫 단추로, 다양한 신곡 공개와 연출 실험을 통해 확장된 음악 세계를 예고했다. 우즈는 이번 콘서트를 통해 올라운더 아티스트로서의 존재감과 무대 장악력을 다시 한 번 증명하며, 이후 본격적인 활동에 대한 기대감을 높였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

