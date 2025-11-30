사진=MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

가수 겸 배우 이승기가 딸의 모습을 깜짝 공개했다.

지난 29일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서는 이승기가 결혼 3년 차를 맞아 출연해 데뷔 초기의 어려움부터 현재의 행복한 가정사까지 솔직하게 털어놨다.



결혼 후 달라진 점을 묻는 질문에 이승기는 “싱글로 사는 라이프도 너무 멋진데 가끔 엄청 큰 외로움과 허전함이 올 때가 있다”며 “목표를 이루게 되면 행복할 줄 알았는데 그 순간에 잠깐 행복하지만 또 다른 목표를 찾게 되더라, '난 이러다 죽을 때까지 목표만 찾다가 죽는 것 아닌가 생각할 때가 있었다”고 고백했다.

이어 “결혼을 하니까 훨씬 더 장점이 많은 것 같다”며 “개인적으로 많이 안정됐다. 행복한 가족이 있고, 제가 지켜야 하고, 전적으로 제 편이 돼주는 아내와 예쁜 아이가 있으니까 삶이 단순해져서 좋다”고 밝혔다.

또한 “20대 때부터 달리면서 살아왔다”며 “이제 데뷔한 지 21~22년 돼가는데 안정을 찾고 싶은 시기에 결혼하니까 안정감이 있는 것 같다”고도 덧붙였다.

딸의 사진도 깜짝 공개했다. 이승기는 직접 휴대폰을 꺼내 MC 김주하에게만 딸과 함께 찍은 배경화면을 공개했다. 김주하는 “엄마와 아빠 얼굴이 반반씩 있다”고 놀라워했고 이승기는 “웃을 때 저와 똑같은 사진이 하나 있다. 이게 진짜 닮은 것 같다”고 웃으며 또 다른 사진을 보여줬다.



김주하와 문세윤은 “보조개가 너무 예쁘다”며 “눈은 또 엄마 (닮았다)”고 공감했다. 이승기 또한 “눈매는 아내, 하관은 날 닮았다”고 자랑했다.



지난 2023년 배우 견미리의 딸, 배우 이다인과 결혼한 이승기는 슬하에 딸 하나를 두고 있다.

