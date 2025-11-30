보니하니 이수민 맞아?…‘여신’급 비하인드컷 감탄

이수민 인스타그램 캡처

보니하니로 익숙한 배우 이수민이 프로필 촬영 비하인드 컷을 공개하며 근황을 전했다.

이수민은 지난 28일 자신의 SNS에 “원본 사진들은 저장 못 해서 더 늦기 전에 올리는 프로필 비하인드”라는 글과 함께 여러 장의 화보 사진을 게재했다. 이어 “수민팀 고마오요… 사진 예쁘게 찍어준 가영 언니도 스페셜 땡큐우”라며 함께한 스태프들에게 감사 인사를 덧붙였다.

공개된 사진 속 이수민은 블랙 미니드레스로 시크한 분위기를 연출한 컷부터 파스텔 톤 원피스와 화이트 셔츠·청바지 차림으로 청순한 매력을 강조한 컷까지 다채로운 콘셉트를 소화했다. 촬영 현장을 담은 비하인드 사진에서는 카메라 앞과 다른 자연스러운 미소와 여유로운 표정이 담겨 눈길을 끈다.

팬들은 “비주얼이 리즈 갱신”, “완전 여신이다” 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다. 30일 현재 9000개가 넘는 좋아요를 받았다.

2010년 MBC 드라마 욕망의 불꽃을 통해 아역 배우로 데뷔한 이수민은 2014년 EBS ‘생방송 톡!톡! 보니하니’라는 프로그램의 MC로 활약하며 이름을 알렸다. 이수민은 최근 J&K엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

