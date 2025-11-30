인어미닛, 월간미닛 'Burnin'' 발매…만능 뮤지션 존재감

3인조 보이그룹 인어미닛(IN A MINUTE)이 월간 프로젝트 다섯 번째 신곡을 발매한다.

인어미닛의 월간 프로젝트 ‘월간미닛 Vol.5 - Burnin''은 공격적인 사운드와 리드미컬한 보컬이 돋보이는 얼터너티브 록 장르의 곡으로 가슴 속 깊이 숨겨왔던 부정적인 감정들을 불태우고 상처로부터 해방하기를 바라는 메시지를 담아냈다.

지난 6월부터 매달 월간 프로젝트 '월간미닛'으로 자신들만의 유니크하면서도 매력적인 음악 세계를 보여주고 있는 인어미닛(IN A MINUTE)은 앞서 현엽의 솔로곡에 이어 이번 앨범에서도 멤버 재준이 작사, 작곡, 가창까지 참여하여 주체적인 뮤지션으로서의 매력을 뽐냈다.

한편 인어미닛(IN A MINUTE)의 월간 프로젝트 월간미닛 다섯 번째 앨범 'Burnin''은 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며 공식 유튜브 채널을 통해 라이브 클립 또한 공개된다.

