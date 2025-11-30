돌부처 오승환도 합류… 홋카이도서 한일 야구 전설 맞대결

사진=티빙 제공

한국과 일본의 프로야구 전설들의 진검승부가 펼쳐진다.

양국 프로야구 역사를 쓴 은퇴 선수들이 맞대결을 벌이는 ‘한일 드림 플레이어즈 게임(DPG) 2025’는 30일 오후 2시 일본 훗카이도 키타히로시마시 에스콘 필드 홋카이도에서 열린다.

올해로 2회 차를 맞이했다. 지난해 초대 대회의 경우 같은 곳에서 개최, 일본의 6-10 승리로 끝난 바 있다. 이번 대회도 마찬가지로 최대 관전 포인트는 선수단 구성이다. 한국 대표팀은 ‘국민 감독’ 김인식 감독이 재차 지휘봉을 잡았다.

내로라하는 은퇴 선수들이 이름을 재차 올렸다. 이대호와 이종범, 박경완, 서재응, 김태균 등 한국 야구의 르네상스를 이끈 주역들이 대거 포진했다. 여기서 ‘돌부처’ 오승환과 봉중근, 정성훈의 추가 합류가 확정되는 등 전력의 무게감을 더했다.

이에 맞서는 일본 대표팀도 레전드 선수들로 구성됐다. 하라 다쓰노리 감독을 필두로 우에하라 코지, 이와쿠마 히사시, 후쿠도메 고스케, 우치카와 세이이치 등 시대를 풍미한 스타들이 나서 한국 팀과 치열한 접전을 예고했다.

경기 외에도 풍성한 볼거리가 기다린다. ‘건물 사이에 피어난 장미’로 역주행 신화를 쓴 걸그룹 하이키(H1-KEY)와 글로벌 걸그룹 메이드인의 유닛 메이드인 에스(MADEIN S), 일본의 록 디바 아이카와 나나세가 경기 전후로 화려한 퍼포먼스를 펼쳐 축제의 열기를 뜨겁게 만들 예정이다.

한국과 일본의 프로야구 레전드 선수들이 펼치는 스페셜 매치 ‘한일 DPG 2025’는 이날 온라인동영상서비스(OTT) 티빙을 통해 생중계된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

