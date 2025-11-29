오세훈 서울시장은 28일 중구 초동에 건립된 공공영화문화공간인 '서울영화센터 개관식'에서 영화계 관계자들을 만나 복합플랫폼 탄생을 축하했다.

이날 개관식에는 오 시장을 비롯해 영화인 신영균·장미희·박정자·이정재·한예리·예지원·류승수·양동근·정태우씨와 김한민·윤제균·강윤성·정지영 감독 등 200여명이 참석했다.

서울영화센터는 독립·예술영화를 기반으로 한 상영·전시·교육·교류 기능을 갖춘 플랫폼으로 상영관 3곳과 기획전시실을 포함해 공유오피스, 옥상극장 등을 갖춰 지하 3층~지상 10층 규모로 조성됐다.

오 시장은 "한국 영화가 세계에서 거둔 성취는 한 장면, 한 컷을 위해 모든 것을 걸어온 창작자의 헌신이 있었다"며 "영화산업의 변화와 도전에 대응하기 위해 오랜 고민 끝에 나온 결과물인 서울영화센터를 영화인과 시민이 함께 참여하고, 함께 키워가는 열린 플랫폼으로 조성하겠다"고 말했다.

이어 "서울영화센터가 한국 영화 심장인 충무로를 다시 뛰게 하는 맥박이 되길 바라며, 새 시대의 걸작이 태어나고, 새 시대 인재가 자라나는 충무로의 기적이 완성되길 기원한다"고 덧붙였다．

