아이브도 기부 동참…“홍콩 화재, 위로의 마음 전하고파”

그룹 아이브가 참사로 고통을 겪고 있는 홍콩에 위로의 마음을 전하며 기부에 동참했다.

아이브는 28일 중국 SNS인 웨이보를 통해 "최근 홍콩에서 대형 화재 사고가 발생해 많은 분들이 큰 피해를 입었다는 안타까운 소식을 접하고 깊은 슬픔과 아픔을 느끼고 있다. 어려운 시기에 조심스럽게 위로의 마음을 전하고 싶다”고 글을 썼다.

소속사에 따르면 아이브는 긴급 구조 및 재해 복구를 위해 홍콩 적십자회에 50만 홍콩달러(약 1억원)를 기부했다. 멤버들은 소속사를 통해 "작은 힘이나마 보태어 마음을 전하며, 모두의 평안을 진심으로 기원한다”는 말로 유가족에게 깊은 애도의 뜻을 표했다. 아이브가 전달한 기부금은 현지 구호 활동 및 피해 복구 등에 쓰일 예정이다.

지난 26일 오후 홍콩 북부 타이포 구역에 있는 아파트 단지에 재난급의 대형 화재가 발생했다. 홍콩 소방 당국에 따르면 타이 포 지구 고층 아파트 단지 화재로 인한 사망자는 28일 83명으로 집계됐다. 부상자는 화재 진압에 투입됐던 소방관 11명을 포함한 76명으로 집계됐으며, 이 중에서 12명이 위독하고 28명이 중상을 입은 것으로 파악됐다.

이 가운데, 글로벌 K-팝 시상식 ‘2025 마마 어워즈’ 참석을 위해 국내 K-팝 가수들과 수많은 관계자들이 홍콩 현지에 머무르고 있다. 아이브 역시 ‘2025 마마 어워즈’ 참석을 위해 홍콩에 체류 중이다.

