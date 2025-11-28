‘V4’ 공약 실천한 LG… 팬들과 함께한 ‘통합우승 BBQ 파티 in 곤지암’ 성료

LG 홍창기가 팬들과 함께 BBQ 파티를 즐기고 있다. 사진=LG트윈스 제공

아직 가시지 않은 여운, 팬들과 함께 만끽했다.

프로야구 LG는 “지난 27일 오후 6시 30분부터 경기도에 위치한 곤지암 리조트에서 열린 ‘통합우승 BBQ 파티 in 곤지암’ 행사를 팬들의 뜨거운 호응과 함께 성황리에 마무리했다”고 28일 전했다.

‘통합우승 BBQ 파티 in 곤지암‘은 2025 KBO 미디어데이에서 홍창기가 세운 통합우승 공약으로 시작되었다. 또한 시즌 동안 구단을 응원해 준 팬들에게 선수들이 직접 감사의 마음을 전하고 팬과 교류할 수 있는 특별한 시간을 갖기 위해 홍창기 총 지배인을 비롯하여 구본혁, 문보경 매니저 등 총 13명의 선수가 함께해 더욱 뜻깊은 행사가 됐다.

행사는 잠실야구장에서 구단이 준비한 버스를 타고 곤지암 리조트로 이동하면서 시작됐다. 곤지암 리조트에 도착하면서 선수들이 직접 팬들을 맞이하며 인사를 나누고, 자연스럽게 식사 자리에서의 대화와 포토타임을 가졌다. 식사는 선수들이 직접 고기를 구워주는 BBQ 파티로 진행되었다. 이후 선수단이 직접 준비한 애장품과 구단 기념품을 레크리에이션을 통해 경품으로 나눠주고, 참가한 팬 전원에게 통합우승 BBQ 파티 기념 앞치마가 제공되었다.

홍창기는 “처음 해민이 형과 우승 공약을 할 때 팬분들께 어떤 즐거움을 드릴지 고민 끝에 곤지암 리조트의 BBQ가 생각났다”며 “통합우승을 통해 그 공약을 지킬 수 있어서 기쁘고 무엇보다 팬분들과 가까운 곳에서 시간을 보낼 수 있어서 행복했다. 오늘 총 지배인 역할을 하며 팬분들과 직접 이야기도 나누고 가까이 소통할 수 있어 즐거운 시간이었다”는 소감을 전했다.

연간회원으로 참석하게 된 LG 팬 강혜린씨는 “많은 선수들이 시즌이 끝나고 피곤함에도 불구하고 시간을 내어 즐겁고 뜻깊은 시간을 함께해 행복했다. 내년에도 2년 연속 통합우승을 달성해 더 많은 팬들과 선수들이 함께하는 자리가 있었으면 좋겠다. LG트윈스 파이팅”이라고 참석 소감을 전했다.

한편 이번 행사는 구단 연간회원을 대상으로 사전 신청을 받았으며, 8000여 명이 응모해 높은 관심을 보였다. 구단은 추첨을 통해 25팀, 총 80명의 팬을 최종 선정해 행사에 초청했다.

