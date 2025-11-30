[황현희의 눈] ‘환율 1500원 시대’ 숫자가 던지는 메시지 읽어야

요즘 환율만 보면 이런 생각이 든다. ‘아니, 달러가 무슨 명품이야? 매일 가격이 올라?’ 어느새 원·달러 환율이 1500원을 눈앞에 두고 있는데, 숫자만 보면 그냥 네 자리일 뿐인데, 사람 마음속에서는 다섯 자리만큼 무겁다. 환율 차트만 봐도 가계부가 얇아지는 느낌이 나고, 미국 여행은 이제 ‘돈 많은 사람들만 가는 VIP 코스’처럼 보인다. 심지어 직구 한 번 하려다가 결제창에서 환율 보고 갑자기 현자가 와서 장바구니를 닫는 일도 흔해졌다. 이쯤 되면 환율이 한국인의 일상을 공격하고 있다는 말이 괜히 나오는 게 아니다.

1500원이라는 숫자는 그냥 숫자가 아니라 일종의 ‘공포선’ 같은 역할을 한다. 한국은 원래 외부 충격에 유난히 약한 체질을 갖고 있다. 미국이 ‘금리 좀 더 들고 갈래’ 하면 원화는 바로 긴장 타고, 글로벌 경제가 조금만 삐끗하면 투자자들은 일제히 달러로 달린다. 그 사이에 우리 원화는 저 멀리서 손 흔들며 작아진다. 환율이 올라가는 데는 늘 이유가 있다. 미국 금리가 높고, 글로벌 자금이 달러로 몰리고, 미·중 갈등은 계속되고, 한국 경제는 수출에 목이 메어 있고, 내수는 여전히 부족하다. 이 모든 게 뒤섞이면 지금 같은 그림이 나온다. 요약하자면, 한국은 글로벌 수영장에서 물살 세게 치면 바로 흔들리는 포지션에 있다.

고환율의 문제는 이런 구조적인 약점이 삶에 아주 직접적으로 침투한다는 점이다. 커피 원두 가격이 올라서 카페 사장님이 한숨 쉬고, 휘발유 넣으려고 주유소에 가면 뭔가 ‘평소보다 조금 더’ 찍힌다. 회사는 원자재 들어오는 비용 늘었다고 눈치 주고, 중소기업은 ‘환율이 기회다’라고 외치다가 막상 부품 단가가 올라 마진이 증발한다. 기업들이 고환율을 좋아할 거라 생각하는데 사실은 일정 이상 올라가면 전부 괴로워진다. 수출이 잘 돼도 원가가 미친 듯이 오르면 뭔가 헛도는 느낌만 남는다.

가계는 더 정직하다. 여행 계획을 짜다가 환율 창을 보는 순간 현실로 돌아오고, 자녀 유학비 견적은 갑자기 ‘다른 사람 이야기’처럼 보인다. 유학 가 있는 집은 환전 문자만 와도 가슴이 덜컥 내려앉는다. 사실 고환율의 충격은 부자보다 평범한 사람들에게 더 날카롭게 꽂힌다. ‘물가 오른다 → 금리 못 내린다 → 대출 부담 그대로다 → 소비 줄인다’ 이 공식이 그대로 들어맞는다. 그래서 고환율 시대는 그냥 경제 지표가 아니라 생활비 지표다.

투자 시장은 더 드라마틱하다. 외국인들은 환차손 우려 때문에 한국 주식을 덜 사고, 그럼 주가는 휘청거리고, 개인 투자자들은 ‘달러로 갈까?’ 고민하다가 이미 달러값이 많이 올라 손이 떨린다. 부동산은 금리 인하 속도가 늦어지면서 회복 탄력이 떨어지고, 기업들은 해외 투자 계획을 자꾸 미룬다. 마치 누가 경제 전반에 대고 ‘야, 일단 멈춰!’ 하는 듯한 분위기다.

그렇다고 절망만 있을까? 사실 이런 때는 기회도 생긴다. 달러 자산 들고 있는 사람은 환차익이 생기고, 외국인들은 언젠가 한국 주식이 너무 싸 보일 때 한꺼번에 들어온다. 하지만 그건 개인적인 차원의 이야기고, 국가 경제 전체로 보면 고환율이 좋은 일일 리가 없다. 환율이 이렇게까지 흔들린다는 건 시장이 한국 경제의 체력을 낮게 평가한다는 뜻이기도 하다. 심리적 신뢰를 잃으면 환율은 생각보다 훨씬 멀리 간다.

그래서 1500원 시대를 얘기할 때 중요한 건 ‘아, 환율이 오른다’가 아니라 ‘왜 이렇게까지 오른 숫자를 우리가 맞이하게 되었는가’다. 수출 의존도, 산업 집중도, 내수 취약성, 노동시장 경직성, 고령화, 높은 가계부채. 이 모든 구조적인 문제들이 쌓이고 쌓인 상태에서 외부 충격이 오면 환율은 가장 먼저 반응한다. 결국 이 숫자는 한국 경제의 약점을 정직하게 보여주는 거울이다.

지금 필요한 건 환율 숫자에 놀라는 일이 아니라, 그 숫자가 던지는 메시지를 읽는 일이다. 한국 경제는 이제 ‘외부 바람만 불면 흔들리는 체질’을 넘어서야 하고, 산업 구조, 내수 시장, 기술 경쟁력, 노동시장 유연성, 생산성, 경제 신뢰도 같은 큰 주제를 다시 손봐야 한다. 환율은 당장 내릴 수도 있고 조금 더 오를 수도 있지만, 그보다 더 중요한 건 ‘우리가 다음 큰 파도에서 덜 흔들릴 준비가 되어 있는가’다.

1500원이라는 숫자는 불편하고 무섭지만, 동시에 한국 경제가 스스로를 다시 진단해야 할 때가 왔음을 말해준다. 겉으로는 고통스럽지만, 실제로는 더 튼튼해지기 위한 진입점에 가깝다. 숫자는 언제든 움직인다. 하지만 그 숫자를 버텨낼 수 있는 체력은 우리가 만들어야 한다. 고환율 시대는 위기이자 숙제다. 해결하면 기회가 되고, 외면하면 영원히 반복된다.

