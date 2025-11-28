‘개인 5연승’ 신진서 앞세운 마한의 심장 영암, 홈에서 정관장 꺾고 시즌 3승

사진=한국기원 제공

에이스의 묵직한 존재감과 함께 달려간다.

마한의 심장 염암은 27일 전라남도 영암군 가야금 산조기념관에서 열린 2025-2026 KB국민은행 바둑리그 5라운드 1경기 영암투어에서 정관장에 3-1 승리를 거두며 시즌 3승(2패)을 알렸다.

마한의 심장 영암은 1·2국에 출전한 5지명 최광호 7단과 주장 신진서 9단이 각각 박상진·박하민 9단을 연달아 잡아내며 2-0으로 앞서 나갔다. 이어진 3국에서 심재익 7단이 김명훈 9단을 만나 패했지만, 4국에 출전한 2지명 홍성지 9단이 안국현 9단에게 승리하며 합산 스코어 3-1로 마침표를 찍었다.

이번 승리로 마한의 심장 영암은 연승가도에 오르며 3위로 올라섰다. 반면 정관장은 4연패의 늪에 빠져 최하위 탈출에 실패했다.

사진=한국기원 제공

한편, 이날 영암군청에서는 마한의 심장 영암의 팀 발대식도 진행됐다. 발대식에는 우승희 영암군수를 비롯해 박종대 영암군의회 의장, 기명도 전라남도바둑협회장, 조훈현 총감독, 한해원 감독, 마한의 심장 영암 선수단이 함께해 호성적을 다짐했다.

우승희 영암군수는 “지난해 준우승 소식과 더불어 장학금까지 전달해 줘서 감사한 마음이 컸다. 올해는 작년의 좋은 기운을 이어받아 우승까지 도달할 수 있기를 기원한다. 만약 우승한다면 영암에서 큰 잔치를 준비할 것”이라며 선수단을 격려했다.

한해원 감독은 “영암군의 많은 지원 덕에 지난해 준우승할 수 있었다. 영암에서 지역 투어를 치를 때마다 승전보를 올리고 있는데, 월출산의 기운을 받아 남은 라운드도 힘내서 좋은 성적 거두겠다”라고 화답했다.

신진서 9단도 “영암군의 많은 환대 덕분에 좋은 성적 낼 수 있을 것 같다. 우승으로 보답하겠다”는 각오를 전했다.

4라운드를 달리고 있는 정규리그는 8개 팀이 더블리그 방식으로 총 14라운드 56경기(5판 3선승제)를 치르며, 최소 168대국에서 최대 280대국이 펼쳐진다.

2025-2026 KB국민은행 바둑리그의 우승 상금은 2억 5000만원이며, 준우승 1억원, 3위 팀과 4위 팀에는 각각 6000만원과 3000만원의 상금이 지급된다. 정규리그 매 라운드 종료 후 승리 팀에는 1400만원, 패한 팀에는 700만원의 대국료가 주어진다.

제한시간은 지난 시즌 채택했던 10초 피셔 방식을 소폭 늘려 각자 1분·추가시간 15초로 변경했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]