한국환경공단 수도권동부환경본부, 지역 청소년·청년 대상 취업멘토링 실시

한국환경공단 수도권동부환경본부가 지난 11일과 19일 수원하이텍고등학교와 가천대학교에서 지역 청소년과 청년을 위한 취업멘토링을 개최했다. 사진=한국환경공단 제공

기후에너지환경부 산하 한국환경공단 수도권동부환경본부(본부장 윤현식)가 지난 11일과 19일 수원하이텍고등학교 및 가천대학교 학생들을 대상으로 공공기관 취업 준비를 위한 ‘취업멘토링’ 프로그램을 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 취업멘토링은 ▲한국환경공단의 주요 사업 ▲채용 제도 안내 ▲취업 질의응답 등 취업 준비 단계별로 구성된 맞춤형 프로그램으로 진행됐다.

특히 해당 학교 졸업 재직자 및 현직자의 경험과 노하우를 바탕으로 한 질의응답 시간이 가장 만족도가 높았으며, 예비 지원자들이 실제 취업 과정에서 활용할 수 있는 실질적인 조언이 제공됐다.

윤현식 한국환경공단 수도권동부환경본부장은 “이번 취업멘토링은 지역 청년들이 취업을 준비하는 과정에서 느끼는 부담을 덜고, 실제 도움이 되는 정보를 제공하기 위해 추진됐다”며 “앞으로도 지역 청년들의 자립과 성장에 기여할 수 있도록 다양한 지원 활동을 이어가겠다”고 말했다.

