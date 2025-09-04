국제 경마대회 ‘코리아컵·코리아스프린트’, 韓·日·홍콩 대격돌

세계가 주목하는 국제 경마의 중심 ‘코리아컵’과 ‘코리아스프린트’가 경주로를 달군다.



제8회 코리아컵(서울 제8경주, IG3, 1800m, 총상금 16억원)과 코리아스프린트(서울 제7경주, IG3, 1200m, 총상금 14억원)가 오는 7일 렛츠런파크 서울에서 화려한 막을 올린다. 각각 제8경주(16:05)와 제7경주(15:15)로 개최된다.



코리아컵과 코리아스프린트는 2016년 출범 이후 한국 경마 최초로 세계 경마 1군 급인 IG3(International Grade 3)로 격상되며 국제적 위상을 공고히 해왔다. 올해 역시 브리더스컵 챌린지 경주로 지정돼 코리아컵 우승마에게는 브리더스컵 더트 마일(G1) 출전권이, 코리아스프린트 우승마에게는 브리더스컵 스프린트(G1) 출전권이 주어진다. 때문에 미국, 일본, 영국, 아일랜드 등 세계 최정상급 경주마들이 한국 무대를 주목하고 있다.



올해는 무려 68두의 해외마가 예비등록을 했다. 최종적으로 일본 6두와 홍콩 2두가 출전을 확정지었다. 코리아컵에는 홍콩의 ‘챈쳉글로리’, 일본의 ‘두라에레데’, ‘딕테이언’, ‘램제트’가 출전한다. 코리아스프린트에는 홍콩의 ‘셀프임프루브먼트’, 일본의 ‘타가노뷰티’, ‘치카파’, ‘선라이즈호크’가 도전한다.



국내 대표마들도 강호들과 맞서며 자존심 회복에 나선다. 코리아컵에는 ‘석세스백파’, ‘스피드영’이, 코리아스프린트에는 ‘빈체로카발로’, ‘디스파이트윈’ 등이 출사표를 던졌다. 한국 경마가 지난 2년간 일본에 연속 우승을 내준 만큼, 올해는 반드시 자존심을 되찾겠다는 각오다.



◆석세스백파(코리아컵 출전, 출발번호 4번, 진겸 기수, 17전 7/1/4, 레이팅 116, 한국, 수, 4세, 승률 41%)

석세스백파

코리아컵을 통해 첫 국제무대에 도전한다. 올해 헤럴드경제배(G3)와 KRA컵클래식(G2)에서 우승하며 상승세를 이어가고 있다. 직전 경주에서는 안정적인 체력 안배와 강력한 추입력으로 국내 최고의 경주마로 꼽히는 ‘글로벌히트’를 4마신 차로 꺾으며 파란을 일으켰다. 현재 최고 레이팅(116)을 기록해 국내 최고마로 평가받고 있다. 혈통을 빼놓을 수 없다. 모마 ‘백파’는 한국 경마 역사상 두 번째로 해외 원정을 떠났던 명마다. 석세스백파는 그 후예로서 이제 국제무대에서 국위 선양에 나서려 한다. 과연 코리아컵에서 자신의 실력을 입증하고, 미국 브리더스컵에서 한국 경마의 위상을 높일 수 있을지 많은 관심이 집중되고 있다. 민장기 조교사는 “처음부터 코리아컵을 목표로 삼고 준비해왔기 때문에 그동안의 노력이 결실을 맺을 것”이라고 말했다.



◆스피드영(코리아컵 출전, 출발번호 8번, 김혜선 기수, 25전 6/5/7, 레이팅 114, 한국, 수, 5세, 승률 24%)

스피드영

대상경주 출전 횟수에 비해 우승 횟수가 적지만, 20억원 이상의 수득상금과 장단거리 구분 없이 꾸준한 성적을 거둔 그의 실력은 이미 입증됐다. 혈통 면에서도 뚜렷한 경쟁력을 지니고 있다. 한국 경마의 큰 별이자 한국 말산업을 이끌었던 ‘메니피’의 자마다. 메니피의 자마들의 주요 경주 우승 상금은 누적 200억원을 웃돌고 있다. 국내 최고 경주마 글로벌히트와 호흡을 맞췄던 김혜선 기수가 스피드영에 오른다. 김 기수는 “일찍 훈련에 참여해 열심히 노력한 만큼, 한국의 자존심을 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 실력과 혈통 모두 갖춘 스피드영이 이번 코리아컵에서 깜짝 우승을 차지할 수 있을까.



◆빈체로카발로(코리아스프린트 출전, 출발번호 5번, 조재로 기수, 21전 10/3/1, 레이팅 110, 한국, 수, 5세, 승률 47.6%)

빈체로카발로

한국 경마 최초로 스프린터 시리즈 삼관을 달성한 빈체로카발로가 코리아스프린트 국제무대에 도전장을 내밀었다. 현재 1200m 경주에서 15번 출전해 승률 46.7%를 기록 중이다. 이번 경주에 출전하는 국내 경주마들 중 가장 빠른 기록(1분 11초 0)을 보유하고 있다. 올해 5세가 된 그는 점차 정교해진 실력으로 전성기를 맞이했다. 직선주로에서의 폭발적인 스피드로 강력한 경쟁력을 자랑한다. 조재로 기수는 “스프린트를 목표로 준비해왔다”며 “희망하는 안쪽 번호 5번인 만큼 좋은 결과를 가져올 수 있을 것 같다”고 자신감을 드러냈다.



◆디스파이트윈(코리아스프린트 출전, 출발번호 4번, 서승운 기수, 11전 5/3/1, 레이팅 90, 미국, 수, 4세, 승률 45.5%)

디스파이트윈

2023년 9월 데뷔 이후 빠른 속도로 성장하며, 올해 1등급 경주마에 올라섰다. 중위권에서 경주를 펼치며 직선주로에서 보여주는 빠른 추입력이 특히 인상적이다. 지난 5월 2000m 장거리 경주에서 우승을 차지했다. 다만 직전 대상경주에서는 아쉬운 결과를 남겼다. 디스파이트윈은 미국의 리딩사이어인 ‘머닝스’의 자마로, 체형이나 혈통 모두 단거리형이라는 평가를 받고 있다. 또한 서승운 기수가 기승하게 되면서 많은 경마팬들의 주목을 받고 있다. 출발 번호는 4번이다. 임금만 조교사는 “단거리 경주에 적합한 말인 만큼 좋은 결과를 가져올 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

