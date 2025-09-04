수상스포츠의 메카 울산에서! 2025 울산 태화강 전국카누선수권대회 4일 개막

사진=대한카누연맹 제공

대한카누연맹은 2025 울산 태화강 전국카누선수권대회가 4일부터 6일까지 3일간 울산광역시 태화강 일원에서 진행된다고 밝혔다.

이번 전국카누선수권대회는 78개 팀 321명의 선수가 참가해 승부를 겨룬다. 대한카누연맹 이행숙 회장은 “이번 대회가 울산의 젖줄이자 생명의 강인 태화강에서 성대히 개최됨을 매우 뜻깊게 생각한다”며 대회 개최에 대한 소감을 전했다. 이어 “선수들에게 성장과 도전의 발판이 되었으면 좋겠다”고 전했다.

최근 울산광역시는 스포츠 발전에 많은 힘을 쓰고 있다. 그리고 국내 최초로 국제규격의 카누 슬라럼 경기장 건립 계획을 확정할 만큼 카누에도 큰 관심을 보이며 대한민국 카누계 발전을 위해 노력하고 있다.

김두겸 울산광역시장은 “이번 대회를 울산에서 개최하며 울산이 국내 수상스포츠 중심도시로 자리 잡게되어 매우 기쁘다. 대회에 참가한 선수들이 울산 시민 앞에서 멋진 경기를 펼쳐주고 좋은 결과를 얻어 가길 기원하겠다”고 말했다.

이번 전국카누선수권대회 하루 전에는 같은 장소에서 2025년도 카누 스프린트 국가대표 후보선수 선발전이 진행됐다. 해당 선발전을 통해 선발된 30명의 선수들은 내년 국가대표 후보선수 선발전이 진행되기 전까지 국가대표 후보선수로 활약할 예정이다.

2025 울산 태화강 전국카누선수권대회는 국민체육진흥공단 대한카누연맹이 주최하고 울산광역시카누연맹이 주관하며 피파스포츠와 울산광역시의 지원을 받아 진행된다. 자세한 정보는 대한카누연맹 공식 인스타그램 및 페이스북에서 확인할 수 있다.

