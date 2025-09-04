제로베이스원, 글로벌 도약 이룬 정규 1집…컴백 동시 국내외 사로잡았다

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 아이코닉한 성장 서사를 써 내려가고 있다.

제로베이스원은 지난 1일 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)' 발매 당일에만 110만 장 이상의 판매량을 기록하며 또 한 번 '밀리언셀러'로 등극했다.

'6연속 밀리언셀러'라는 전무후무한 K-팝 역사를 작성한 제로베이스원은 최근 2년 안에 앨범 누적 판매량 900만 장을 제일 빠르게 달성한 K-팝 그룹으로도 이름을 올렸다.

국내뿐 아니라 해외 음반 차트에서도 두각을 보이고 있다. 제로베이스원은 '네버 세이 네버'로 카타르, 러시아, 체코 등 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를, 일본 라인뮤직 앨범 TOP 100에서 1위를 차지했다.

타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'으로는 바레인, 베트남, 칠레, 인도네시아, 아르헨티나 등 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 기록했다. 뮤직비디오 또한 공개 이틀만에 조회수 1600만 회를 넘으며 인기 급상승 음악에 차트인 하기도 했다.

'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 데뷔 후 처음 선보이는 정규 앨범이자, 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 순간을 담아낸 앨범이다. '청춘 3부작'과 '파라다이스 2부작'을 거쳐 지난 2년 간의 서사를 응축해 가장 아이코닉한 'TEAM ZB1' 시너지를 완성했다.

특히, 제로베이스원은 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 응원의 메시지로 멈추지 않는 도전 의지를 표현했다.

국내외 팬덤의 압도적인 지지 속에 제로베이스원은 '네버 세이 네버'로 끝없는 우상향 곡선을 그려가고 있다. 한계 없는 음악적 시도 속에 제로베이스원만의 아이코닉한 매력이 더해져 전 세계를 뜨겁게 달구고 있다. 제로베이스원은 컴백과 동시에 글로벌 주요 차트에서 흥행 광풍을 불러일으키며 '글로벌 톱티어'로서의 존재감을 확고히 했다.

제로베이스원은 오늘(4일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 타이틀곡 '아이코닉'의 컴백 무대를 최초 공개한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

