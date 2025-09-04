배우 황인엽, 캐주얼한 편안함 선사하는 포~즈 [SW포토]

배우 황인엽이 퍼프테크 소재 아우터 스타일링으로 포토콜 무대에 참석하고 있다.

배우 황인엽이 서울 종로구 삼청동에서 열린 ‘25FW UNIQLO : C 컬렉션’ 글로벌 런칭 행사 포토콜 무대에 섰다. 모던한 스타일링으로 이번 시즌 컨셉인 ‘포멀한 우아함과 캐주얼한 편안함의 조화’를 담아냈다. 사진=유니클로 제공

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

