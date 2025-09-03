양현민, 9번 시험관 끝 아내 최참사랑에 “그냥 다 고마워”

배우 양현민이 아내의 임신 소식을 전하며 진심 어린 감사를 전했다. 사진 = 양현민 SNS 계정

배우 양현민이 아내의 임신 소식을 전하며 진심 어린 감사를 전했다.

양현민은 3일 자신의 SNS에 “그냥 다 고마워”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 아내 최참사랑과 다정하게 얼굴을 맞대고 장난스러운 표정을 짓는 등 행복한 부부의 모습이 담겨 있다.

또 다른 사진에서는 SBS ‘동상이몽2’ 촬영 중 아내의 배를 어루만지는 모습과, 임신 소식을 듣고 깜짝 놀라는 양현민의 반응이 담긴 영상도 함께 공개돼 훈훈함을 더했다.

사진을 본 팬들은 “축하해요”, “천사가 찾아왔네요”, “감동이에요” 등 따뜻한 댓글로 두 사람의 새 출발을 응원했다.

앞서 양현민은 지난 1일 방송된 SBS ‘동상이몽2 – 너는 내 운명’에 출연해, 9번의 시험관 시술 끝에 마침내 임신에 성공한 감동적인 스토리를 전하며 많은 시청자들의 공감과 축하를 받았다.

그는 “평생 아빠라는 말을 못 들을 줄 알았다. 예비 아빠를 만들어줘서 고맙다. 제가 더 잘해야죠”라며 눈시울을 붉히기도 했다. 태어날 아이의 성별은 ‘딸’로 밝혀졌다.

한편, 양현민과 최참사랑은 2019년 결혼했다. 지난 3월부터 ‘동상이몽2’를 통해 난임을 고백하며 많은 시청자들의 응원을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

