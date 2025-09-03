신예 밴드 립스티커즈, 오늘(3일) ‘모티베이션’ MV 공개…서스펜스+액션 풍성

신예 밴드 립스티커즈(LIPSTICKERZ)가 기승전결이 완벽한 뮤직비디오를 선보인다.

립스티커즈는 3일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 ‘VESSEL(베슬)’의 수록곡 ‘MOTIVATION(모티베이션)’ 뮤직비디오를 공개한다.

이번 뮤직비디오는 레전드 록 밴드 My Chemical Romance(마이 케미컬 로맨스)의 ‘Na Na Na(나 나 나)’ 뮤직비디오를 오마주한 것으로, 한 편의 영화 같은 서사를 그려낸다. 특히 서스펜스와 액션을 아우르는 무드가 보는 재미를 더하며 극강의 몰입감을 선사할 것으로 기대를 모은다.

이뿐만 아니라 앞서 공개한 티저를 통해 남다른 연기력까지 예고한 만큼, 본편을 향한 궁금증이 높아지고 있다. 립스티커즈는 곡의 내용을 완성도 있게 풀어내며 웰메이드 뮤직비디오를 탄생시킬 계획이다.

‘MOTIVATION’은 베이스라인이 선명하게 강조되는 밴드 사운드 편곡이 인상적인 곡이다. 지금과는 달라질 거라는 가사를 반복적으로 녹여내 메시지를 더욱 강하게 전하는 것은 물론, 다각도에서 펼쳐지는 보컬 사운드가 리스너들의 귓가를 사로잡고 있다.

미스터리한 콘셉트로 센세이션한 등장을 알리며 성공적인 첫발을 내디딘 립스티커즈. 스페셜 뮤직비디오를 통해 다채로운 매력을 보여주고 있는 이들이 계속해서 어떤 행보를 이어갈지 이목이 집중된다.

립스티커즈의 ‘MOTIVATION’ 뮤직비디오는 3일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 시청할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]