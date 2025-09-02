‘선수 1인당 최대 1억’ 북중미 월드컵 본선 진출 포상금 확정…총 39명에게 지급

사진=대한축구협회 제공

대한축구협회(KFA)는 2일 종로구 축구회관에서 2025년도 제9차 이사회를 열어 2026 북중미 월드컵 본선 진출을 확정한 태극전사들에게 지급할 포상금을 확정했다.

KFA는 북중미 월드컵 최종예선 통과에 따른 포상금으로 총 27억4640만원을 지급한다. 지급 대상은 최종예선 10경기를 위해 소집됐던 선수 54명중 지급 최소기준을 충족하는 선수 총 39명이다. 이들에게는 기여도에 따라 1억원, 8000만원, 6000만원, 2500만원, 1500만원이 각각 주어진다.

KFA는 지난 2022 카타르 월드컵 진출 당시, 선수단 기여도에 따라 등급을 총 4개로 나누어 30명에게 포상금을 지급했으나 이번 대회부터는 등급을 5개로 확대하고 지급 최소 기준을 완화하며 더 많은 선수가 포상금 혜택을 받게 됐다.

코칭스태프는 위 금액과 별개로 계약 조건에 따라 지급한다. 더불어 대표팀을 뒤에서 든든하게 받친 지원스태프에게도 정해진 기준에 따라 포상금이 지급될 예정이다.

또한 이번 이사회에서는 KFA 공인위원회 위원 선임이 완료됐다. 공인위원회는 경기시설 및 용품을 공인하는데 필요한 역할을 수행하며 경기인, 공학 및 생산 분야 전문가, 용품 및 시설 분야 전문가 등으로 꾸려진다. 위원은 총 8명으로 이 중 6명의 외부위원은 지난 4차 이사회에서 선임됐고, 이번에는 내부 위원 2인을 추가 선임했다. 이중 새로 선임된 김현태 대회위원장이 규정에 따라 협회 추천으로 공인위원회 위원장을 맡게 된다.

더불어 2017 U-20 월드컵 잉여금 수입 보고안이 심의 및 의결됐다. 잉여금 수입은 총 51억5710만원이며 이 금액은 전액 대한민국 축구종합센터 조성에 활용된다. 충남 천안시 입장면에 위치한 축구종합센터는 현재 마무리 공사가 한창 진행 중이다.

