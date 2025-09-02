F45, 레드불과 글로벌 파트너십 기념 러닝 페스티벌 ‘RUN N BASS’ 마무리

사진=F45

세계적인 피트니스 브랜드 F45 Training(이하 F45)과 글로벌 에너지 드링크 브랜드 레드불은 글로벌 파트너십을 기념해 진행한 ‘RUN N BASS’를 마쳤다고 2일 밝혔다.

업체에 따르면 지난 8월 31일 서울 용산 더백테라스에서 열린 이번 행사는 레드불이 피트니스 브랜드와 체결한 첫 글로벌 파트너십의 일환으로 두 브랜드가 지향하는 혁신적 피트니스 경험과 활기찬 에너지를 직접 느낄 수 있는 특별한 무대였다.

F45는 전 세계 3,000여 개 스튜디오를 운영하는 글로벌 피트니스 브랜드로, 짧고 강도 높은 트레이닝과 커뮤니티 기반의 운동 문화 덕분에 MZ세대에게 ‘프사오’라는 별칭으로 불리며 큰 인기를 끌고 있다. 도전과 에너지를 상징하는 레드불과의 협업은 F45가 지향하는 역동적이고 혁신적인 브랜드 이미지와 잘 어울려 두 브랜드가 함께 만들어낼 새로운 경험에 기대가 모인다.

‘RUN N BASS’는 도심 러닝과 음악, 파티를 결합한 독창적인 커뮤니티 러닝 이벤트로 참가자들에게 운동을 넘어선 색다른 즐거움을 선사했다. 티켓은 오픈 2분 만에 매진되며 뜨거운 관심을 입증했다.

100여 명의 참가자들은 페이스 그룹별로 나뉘어 각자의 속도에 맞춰 도심을 달렸으며 F45 코치들이 직접 페이스 메이커로 러닝을 이끌었다. 참가자들은 달리면서 서로 하이파이브와 응원을 나누며 커뮤니티 러닝의 즐거움을 만끽했다.

특히 이번 이벤트는 F45 회원들과 오는 9월 13일 평창에서 열리는 스키점프대를 거슬러 오르는 러닝 챌린지, 레드불 400 대회의 참가자들이 함께해 더욱 의미를 더했다. 러닝을 마친 뒤에는 DJ 파티와 시원한 레드불, 더백테라스의 푸드박스, 아이스 배스 등 다양한 웰니스 프로그램이 이어지며 오감을 만족시키는 경험이 완성됐다. 현장에서는 럭키드로우 이벤트도 열려 분위기를 한층 고조시켰다.

행사 현장은 SNS와 디지털 채널을 통해 활발히 공유되며 온라인상에서도 큰 화제를 모았다고 업체 측은 전했다.

F45와 레드불은 이번 글로벌 파트너십을 통해 전 세계 회원들에게 새로운 차원의 피트니스 경험을 제공할 계획이다. 지난 6월부터 레드불 제품은 전 세계 F45 스튜디오에 공식 비치되어 회원들이 운동 전후 손쉽게 에너지를 보충할 수 있게 되었으며 레드불과 F45는 글로벌 피트니스 대회 하이록스(HYROX)와의 공동 프로그램도 준비 중이다. 이를 통해 회원들이 실제 대회를 목표로 훈련하며 퍼포먼스를 향상시킬 수 있는 기회를 제공하고 다양한 피트니스 체험과 커뮤니티 활동도 확대될 전망이다.

이번 RUN N BASS는 단순한 피트니스 이벤트를 넘어 F45와 레드불이 함께 만들어가는 글로벌 커뮤니티의 새로운 가능성을 보여주었다. 앞으로도 두 브랜드는 혁신적인 트레이닝과 에너지 넘치는 브랜드 경험, 그리고 활발한 커뮤니티 참여를 통해 회원들에게 차별화된 가치를 지속적으로 제공할 예정이다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]