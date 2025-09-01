한진, 인천과 만든 반값택배 덕에…소상공인 ‘활짝’

(주)한진(이하 한진)이 인천광역시와 함께 운영하는 ‘반값택배’ 서비스가 시작 9개월 만에 누적 63만 박스, 이용 소상공인 6,500여명을 돌파하며 인천 지역 소상공인들의 물류비 절감에 큰 효과를 거두고 있다.

작년 10월 시작한 반값택배는 ▲기존 요금의 절반 수준으로 이용 가능한 ‘반값 택배 서비스’와 ▲소상공인 사업장으로 택배 기사가 직접 찾아가는 ‘업체 방문 픽업 서비스’ 두 가지 형태로 제공된다.

‘반값택배 서비스’는 인천지하철 1·2호선 30개 역사 내 집하센터를 활용해 운영 중이며, 오는 10월에는 2단계 사업을 통해 30개 역을 추가해 총 60개 전체역사로 확대된다. 또한 인천시는 지난 7월부터 반값택배의 명칭을 천원택배로 변경해 추가적인 택배비 혜택으로 서비스 활성화에 박차를 가하고 있다. 이를 통해 인천 전역에서 합리적인 가격으로 편리한 택배 서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

‘업체 방문 픽업 서비스’는 직접 집하센터를 찾기 어려운 소상공인을 위해 택배 기사가 사업장에 직접 방문해 물품을 수거하는 서비스로 평균 시장가 대비 약 25% 저렴한 요금으로 제공된다.

한진과 인천시는 올해 연말까지 추가 역사 확보 등을 통해 물량이 더욱 증가할 것으로 내다보고 있다. 이에 따라 더 많은 인천지역 소상공인들이 합리적인 운임으로 택배를 이용할 수 있게 돼 지역 소상공인의 물류비 절감 효과가 한층 커질 것으로 기대된다.

실제로 서비스를 이용 중인 업체인 해달굿즈샵의 김혜진 대표는 “반값택배 덕분에 물류비 절감뿐 아니라 신속한 상품 이동으로 고객 만족과 매출이 함께 올랐다”며 “사업 운영에 큰 도움이 되고 있다”고 밝혔다.

인천시 관계자는 “반값택배는 단순한 비용 절감 혜택을 넘어, 인천 소상공인들이 보다 경쟁력 있게 성장할 수 있도록 돕는 중요한 기반”이라며, “앞으로도 소상공인들의 물류 접근성 강화를 위해 다양한 지원책을 마련하겠다”고 밝혔다.

한편 반값택배는 택배기사의 수입 증가에도 기여하고 있다. 인천 연수구의 한 한진 택배기사는 “최근 물량이 꾸준히 늘면서 수입 안정화에 도움이 되고 있고 긍정적 변화를 느끼고 있다”고 전했다.

한진 관계자는 “지역 기반의 소상공인들이 물류비 부담 없이 온라인 유통 채널을 확대할 수 있도록 지속적으로 지원을 강화하고 있다”며 “인천시와 협력해 물류 접근성과 효율성을 높이고, 상생하는 지역 물류 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 한진은 소상공인시장진흥공단과 ‘소상공인 배달·택배비 지원을 위한 상생협력 업무협약’을 체결하고, 초기 물량이 적은 소상공인도 온라인 유통을 손쉽게 시작할 수 있도록 ‘원클릭 서비스’를 제공하고 있다. 이 서비스를 통해 상담부터 집하, 배송까지 원스톱으로 이용할 수 있으며, 합리적인 운임으로 소상공인의 물류 접근성을 더욱 높이고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]