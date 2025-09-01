BTS 정국, 팬 소통 중 자택 침입 사건 언급 “ CCTV로 다 보고 있다”

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 최근 잇따른 자택 침입 사건과 관련해 강경한 경고의 메시지를 전했다. 사진 = 위버스

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 최근 잇따른 자택 침입 사건과 관련해 강경한 경고의 메시지를 전했다.

1일 정국은 자신의 생일을 기념해 팬들과 소통하는 방송에서 최근 발생한 자택 침입 시도에 대한 심경을 밝혔다. 그는 “내가 집에서 CCTV로 다 보고 있다. 경찰분이 오시는 소리가 나니까 (그 사람이) 지하 주차장에서 문을 열더라”며 “그 문 앞에 경찰이 있었다. 난 다 지켜보고 있었다”고 상황을 설명했다.

이어 정국은 “본인이 나랑 친구라고 하더라. ‘아미’(BTS 공식 팬덤명)들이 다 가족이고 친구도 맞기는 한데, 안타까웠다”며 “응원해주는 건 너무 고맙지만 그게 뭐야”라고 황당해했다.

그는 “오면은 내가 가둬버릴 것”이라며 “증거랑 다 확보돼서 끌려가는 거다. 기록이 다 된다. 저희 집 주차장에 잘못 발들이면 내가 열어주지 않는 한 갇힌다”고 경고했다. 이어 “CCTV 다 있고 경찰서로 가시고 싶지 않으시면 절대 들어오지 말라”고 당부했다.

앞서 지난달 30일 정국의 자택에 침입한 40대 여성 A씨가 경찰에 붙잡혔다. 당시 A씨는 정국의 자택 주차장에 들어갔다가 보안요원에 의해 발각돼 경찰에 체포됐으며, 이후 “친구 집이라 들어갔다”고 말한 것으로 전해졌다.

이번 사건은 처음이 아니다. 지난 6월 중국인 여성 B씨는 정국의 자택을 찾아 현관에서 비밀번호를 여러 번 누른 혐의로 현행 체포됐다. 당시 서울 용산경찰서는 B씨를 주거침입미수 혐의로 지난달 27일 불구속 송치했다.

