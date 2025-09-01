데이식스, 조니워커 블랙 루비 앰배서더 됐다

디아지오코리아가 ‘조니워커 블랙 루비(Johnnie Walker Black Ruby)’의 브랜드 앰버서더로 성진, Young K(영케이), 원필, 도운 등 데이식스(DAY6)를 발탁했다.

조니워커 블랙 루비는 올해 3월 출시된 가장 최신의 조니워커 레이블이다. 과일 중심의 아로마와 부드러운 풍미가 매력적인 블렌디드 위스키다. 이는 다양한 종류의 칵테일과 하이볼로 사랑받고 있다.

이번에 앰배서더로 발탁된 4인조 남성 밴드 데이식스는 독보적인 음악성과 대중성을 바탕으로 이달 7일 데뷔 10주년을 맞는 K팝 대표밴드다.

디아지오 코리아 측은 도전과 성장을 거듭하며 스스로 빛나는 보석으로 자리매김한 이들의 여정은 정성스러운 숙성과 블렌딩을 통해 완성된 ‘조니워커 블랙 루비’와 맞닿아 있다고 설명한다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 “DAY6는 노력과 음악으로 스스로 빛을 만들어낸 아티스트로, 조니워커 블랙 루비가 지닌 특별한 가치와 잘 어울린다”며 “이번 앰버서더 선정은 브랜드가 추구하는 새로운 문화적 여정을 알리는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 조니워커 블랙 루비는 이번 앰배서더 선정을 기념해 다가오는 10월 말 팬사인회를 개최한다. 소비자는 9월 한달간 ‘조니워커 블랙 루비’ 1병 구매 후 영수증 인증을 통해 응모할 수 있으며, 1인 최대 2회까지 응모 가능하다. 팬사인회 관련 자세한 내용은 조니워커 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

