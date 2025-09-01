웬디, 음실련 5만번째 회원…‘한솥밥’ 프로미스나인도 합류

레드벨벳 웬디가 음실련의 5만 번째 회원가입 기념 촬영을 하고 있다. 사진=한국음악실연자연합회

국내 유일 음악실연자 저작인접권 관리단체 한국음악실연자연합회는 1일 회원 수가 5만명을 돌파했다고 발표했다. 레드벨벳 웬디가 그 기념비적인 순간의 주인공이 됐다.

기념식에는 웬디가 참석해 음실련 관계자로부터 'Welcome Wendy'라고 쓰여진 축하 케이크와 꽃다발을 받으며 기념 촬영을 진행했다. 웬디가 손망치로 티아라 장식이 달린 공 모양의 케이크를 깨뜨리는 이벤트가 열려 화기애애한 분위기가 연출됐다.

레드벨벳 멤버로 SBS 파워FM ‘웬디의 영스트리트’에서 DJ를 맡으며 활발한 방송 활동을 이어가고 있는 웬디는 세 번째 미니 앨범 ‘Cerulean Verge’로 컴백을 앞두고 있다. 웬디는 “음악실연자들의 권리 보호와 복지에 힘써주시는 협회의 노고에 감사드린다”며 “음실련의 5만 번째 회원이라는 뜻깊은 자리의 함께 하게 되어 기쁘고, 대중들에게 친근하게 다가가는 아티스트로 성장해 나가겠다”라고 소감을 밝혔다.

이번 가입 과정에서 소속사의 적극적인 협조와 이해가 큰 힘이 된 것으로 알려졌다. 웬디에 이어 같은 소속사의 프로미스나인도 음실련의 5만 1번째 회원에 가입하며 새로운 기록을 이어갔다.

음실련은 “기획사의 전향적인 협조가 실연자 권리 주체성을 존중하는 건강한 음악 산업 환경 조성에 중요한 전환점이 됐다”며 깊은 감사의 뜻을 전했다. 또한 “이번 협력이 하나의 모범사례가 돼서 더 많은 기획사들이 아티스트들의 직접 가입과 권리 행사를 존중하는 긍정적 환경을 확산시켜 나가기를 기대한다”고 밝혔다.

음실련의 1만 번째 회원은 '더 너츠'의 김상돈 씨, 2만 번째는 배우 하희라 씨, 3만 번째는 뮤지컬 배우 최정원, 그리고 걸그룹 '아트비트'가 4만 번째 회원으로 이름을 올린 바 있다.

이정현 음실련 회장은 음악실연자 5만 명 시대를 맞아 “국내 음악 산업의 양적, 질적 성장을 이끈 음악실연자들이 마음껏 나래를 펼칠 수 있는 창작 환경을 마련하기 위해 애쓰고 있다"라며 "많은 미가입 음악실연자들이 음실련을 찾을 수 있도록 더욱 큰 책임감을 느끼고 저작권료 징수ㆍ분배라는 본연의 역할은 물론 음악실연자들의 활동 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.



음실련은 가수, 연주자, 성악가, 지휘자 등 음악실연자의 저작권료 징수와 분배를 위해 지난 1988년에 설립됐다. 국내에서 유일한 음악실연자 저작권 집중관리단체로 대중음악, 국악, 클래식 분야의 5만여 명 이상의 뮤지션들의 창작활동 지원 및 지위 향상을 위해 앞장서고 있다. 음반이나 음원을 출시했거나 참여했을 경우 입회비 없이 가입할 수 있으며 저작권료 징수·분배는 물론, 각종 회원복지제도(경조사 지원, 원로 복지금, 병위문금, 리조트 이용 지원 등), 창작활동 지원 등 다양한 제도가 마련됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

