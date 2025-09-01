‘KBS의 아들’ 박군, 아침마당까지 접수…입담까지 ‘후끈’

트로트 명가 토탈셋의 박군이 초보 리포터로서 뜨거운 열정을 드러냈다.

박군은 1일 오전 방송된 KBS1 '아침마당' 월요일 코너 명불허전에 출연했다. 이날 전국 방방곡곡을 누비는 리포터들이 한자리에 모인 가운데 박군은 지난해 '일꾼의 탄생'과 최근 '6시 내고향'에서 '효도기획 박대리'로 활약중인 초보 리포터로 눈길을 사로잡았다.

손헌수와 함께 화이트 정장으로 한껏 세련된 모습을 뽐낸 박군은 "저희가 항상 일을 하러 다니다 보니 연예인 같지 않다고 말씀하시는데 오늘은 최대한 꾸미고 나왔다"며 너스레를 떨며 보는 이들을 미소 짓게 했다.

이어 박군은 "처서가 지나 날씨가 선선해진 것 같지만 아직도 깜짝 놀랄 정도로 더운 날씨다. 최근 촬영 중에는 예초기를 돌리다가 탈수 증상까지 왔다. 쓰러지고 구토 증세가 올 정도로 위험하고 힘들었다. 하지만 제가 안 하면 어머니, 아버지들이 더 힘들게 땀 흘려 일하셔야 하는 만큼 포기하지 않고 달려가려고 한다"며 고충을 털어놨다.

또한 "산, 바다 가릴 것 없이 많은 곳을 다녔는데 올해는 수해로 전국적인 피해가 있었다. 충남 예산에 다녀와보니 전쟁터와 같은 환경이었다. 수해민들이 힘들어하는 모습을 보고 사비로 필요할 것 같은 선물을 보내드리고 진심을 다하려고 노력했다"고 밝히기도 했다.

박군은 손헌수와 함께 진성의 '태클을 걸지마'를 열창했다. 특히 리포터로서의 고충과 열정을 담은 개사로 리포터들의 공감을 이끌어내며 분위기를 후끈 달아오르게 만들었다.

각종 방송과 행사를 포기하고 리포터로 4개월째 활동 중인 박군은 "특전사에서 15년간 배운 인내심과 정신력, 체력, 기술 등이 매주 만나는 어머니, 아버지들께 효도를 하라고 만들어진 게 아닐까 싶다. 효도가 필요한 곳이면 어디든 찾아가고 있으니 언제든 저 박대리를 찾아달라"며 진심 가득 어필했다.

