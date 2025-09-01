FIVE O ONE, 데뷔 20주년 기념 월드투어 다음 무대는 일본

그룹 FIVE O ONE이 일본을 시작으로 글로벌 활동에 나선다.

FIVE O ONE은 오는 9월 5일과 6일 이틀간 일본 도쿄 NHK 홀에서 '2025 FIVE O ONE : 20th Anniversary World Tour in JAPAN'을 개최한다. 앞서 7월 월드투어의 포문을 연 서울 공연을 성공적으로 끝마쳤던 FIVE O ONE은 일본을 시작으로 본격적인 글로벌 투어를 시작한다.

SS501 멤버 김현중, 허영생, 김규종이 결성한 3인조 그룹 FIVE O ONE은 앞서 진행된 서울 공연에서 추억의 히트곡들은 물론 더욱 성숙해진 멤버들의 개인 무대, FIVE O ONE만의 개성이 담긴 미발매 신곡을 다수 공개하며 뜨거운 호응을 받은 바 있다.

FIVE O ONE은 이번 일본 공연을 앞두고 전 회차 전석 매진을 빠르게 달성해 눈길을 끈다. SS501이 일본에서 큰 인기를 끌며 원조 한류 보이그룹으로 강렬한 존재감을 뽐냈던 만큼 FIVE O ONE으로 첫 해외 무대를 밟는 이들을 향한 뜨거운 반응이 예상된다.

한편 FIVE O ONE은 공식 채널을 통해 공연의 준비 과정부터 비하인드, 일상의 모습까지 다채로운 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

최정아 기자

