몬스타엑스, 오늘(1일) ‘더 엑스’ 컴백…타이틀곡은 ‘엔 더 프론트’

그룹 몬스타엑스(MONSTA X: 셔누·민혁·기현·형원·주헌·아이엠)가 돌아온다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 몬스타엑스는 오늘(1일) 오후 6시(KST) 각종 음원 사이트를 통해 새 미니 앨범 '더 엑스(THE X)'를 발매하고 전격 컴백한다. 발매 이후 오후 8시에는 몬스타엑스 공식 유튜브 채널을 통해 컴백 토크 라이브를 개최, 팬들과 기쁨을 함께할 예정이다.

'더 엑스'는 2015년부터 이어져 온 몬스타엑스의 10년 여정을 집약한 앨범이다. 그간 강렬한 퍼포먼스와 음악으로 K팝 시장의 중심을 지키며 판도를 개척해 온 이들은 이번 신보로 수많은 가능성과 새로운 방향성을 제시하며 또 한 번 K팝 신을 흔들어 놓는다. 무엇보다 여섯 멤버가 다시 한 자리에 뭉쳐 완전체로 선보이는 앨범인 만큼, 팬들의 기대와 관심도 뜨겁다.

앨범에는 선공개곡 '두 왓 아이 원트(Do What I Want)'와 타이틀곡 '엔 더 프론트(N the Front)'를 비롯해 '새비어(Savior)', '투스칸 레더(Tuscan Leather)', '캐치 미 나우(Catch Me Now)', '파이어 & 아이스(Fire & Ice)'까지 총 6곡이 담긴다. 그간 꾸준히 몬스타엑스의 음악색을 구축해 온 형원과 주헌, 아이엠이 작사 및 작곡으로 참여해 팀 고유의 서사를 한층 공고히 했다.

타이틀곡 '엔 더 프론트'는 몬스타엑스의 현재를 가장 강하게 요약한 트랙이다. '누군가를 따라가기보다 우리가 기준이 된다'라는 선언을 품고, 타인의 프레임에 갇히지 않고 '정면'을 자신으로 정의하는 몬스타엑스만의 태도를 담았다.

뮤직비디오에는 마음속 괴물을 간직한 이들을 대변해 세상을 뒤흔드는 멤버들의 모습이 펼쳐진다. 몬스타엑스는 때로는 반항적이고, 때로는 거친 액션으로 시선을 압도한다.

몬스타엑스표 퍼포먼스에도 기대가 쏠리고 있다. 그간 수많은 무대를 거치며 '믿듣퍼(믿고 듣고 보는 퍼포먼스)'라는 수식어를 굳힌 몬스타엑스는 최근 서울과 일본에서 데뷔 10주년 기념 완전체 단독 공연 '커넥트 엑스(CONNECT X)'를 성료하며 또 한 번 '퍼포먼스 본좌'의 저력을 입증했다.

아울러 선공개곡 '두 왓 아이 원트'의 뮤직비디오와 퍼포먼스 비디오를 통해 특유의 에너지와 10년의 관록을 재확인시킨 만큼, 타이틀곡 '엔 더 프론트'로 이어질 압도적인 무대에도 대중의 관심이 집중되고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

