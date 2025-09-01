가수 김종국이 결혼을 하지 못 할 뻔한 사연을 공개했다.

김종국은 지난달 31일 방송한 SBS TV 예능 프로그램 '런닝맨'에선 결혼을 발표했다.

지난달 31일 방송한 SBS TV 예능 프로그램 '런닝맨'에선 가수 김종국이 결혼을 발표했다. 사진=SBS '런닝맨' 캡처

하하는 오프닝에서 김종국이 깜짝 결혼 발표를 한 것에 대해 "(결혼 사실을) 미리 알았으면 100% 방송에서 말했을 거다"라고 했다.

이에 유재석은 "그러고 종국이랑 촬영 때 만나면 괜히 (장난쳤을 거다)"라며 김종국을 쳤다. 김종국은 "미리 알면 방송을 제대로 못 할까봐 (말 안 했다)"라고 덧붙였다.

그런가하면 지예은은 "너무 신기하다"며 "그 집은 절대 여자친구가 없을 집이었다"고 말했다.

김종국은 지난 방송에서 지저분한 집 상태를 공개한 바 있다. 해당 회차에서 지예은은 "진짜 여자친구 없으신가보다"라고 했다.

이에 김종국은 "그 방송 이후로 위기가 있었다"며 "장가 못 갈 뻔했다. 매일 청소기 돌리고 있다"고 말했다.

한편 김종국은 지난달 18일 공식 팬카페에 자필 편지로 결혼 소식을 알렸다. 그는 이날 '런닝맨' 녹화를 진행했고, 출연진에게 결혼 사실을 전한 상태였다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]