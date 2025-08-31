필헌, 오늘(31일) 시크릿가든 OST '그 남자' 리메이크 발표

독보적인 음색의 가수 필헌이 드라마 '시크릿 가든' OST이자 극 중 주인공인 현빈이 불러 더 화제가 됐던 곡 '그 남자'를 재해석했다.

필헌은 오늘(31일) 각종 온라인 음원사이트를 통해 2011년 드라마 '시크릿 가든'의 OST로 큰 사랑을 받았던 명곡 '그 남자' 리메이크 음원을 발표한다.

방영 당시 전국적인 신드롬을 일으킨 드라마 '시크릿 가든'의 OST '그 남자'는 극의 몰입도를 높이며 드라마 못지않은 인기를 누린 곡으로 필헌의 목소리로 재탄생했다.

필헌의 '그 남자'는 드라마의 애절한 감성과 섬세한 멜로디를 그대로 이어받으면서도, 필헌 특유의 허스키하고 깊은 목소리로 재해석해 원곡과는 또 다른 감동을 선사할 예정이다.

또한 필헌의 목소리가 오랜 시간 속에 잠들어 있던 이 곡에 새로운 생명력을 불어넣은 만큼 15년의 시간을 넘어 되살아난 '그 남자'가 다시 한번 대중의 마음을 울릴 것으로 기대된다.

2024년 '추억을 남기다'로 데뷔한 필헌은 '가끔', '바보 멍청이', '슬픈영혼식(For Your Soul)', '한계' 등의 곡을 발표하며 대체 불가한 음색으로 대중에게 큰 사랑을 받고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

