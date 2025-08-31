‘폭군의 셰프’ 오의식, 임윤아·이채민·강한나와 ‘3색 케미’ 매력 폭발

배우 오의식이 남다른 3색 케미로 '폭군의 셰프'를 다채롭게 만들었다.

지난 30일 방송된 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 3회에서 오의식은 강목주(강한나), 연지영(임윤아), 이헌(이채민)과 각기 다른 케미스트리를 선보였다.

이날 송재는 목주와 묘한 기싸움을 벌였다. 목주는 송재가 의도적으로 지영을 궁에 들였다고 생각했고, 그럼에도 송재는 기죽지 않았다. 서로의 속내를 드러내지 않고 미소 짓는 두 사람 사이에는 미묘한 긴장감이 맴돌았다.

이어 송재는 지영에게 "앞으로 네가 전하께 수라상을 올리며 거기서 알게 되는 모든 것을 내게 전달해라"라고 지시했다. 송재는 지영의 든든한 뒷배가 되어주겠다고 약속했고, 지영은 송재에게 자신의 가방을 찾아달라고 부탁했다. 둘만의 은밀한 거래가 성사되며 앞으로의 전개를 한층 궁금하게 했다.

이헌과는 든든한 조력 관계를 드러냈다. 대왕대비(서이숙 분)가 지영을 따로 부른 사실을 바로 고한 것. '어심이 어디에 향하고 있는지 두고 보면 안다'고 생각한 송재의 말과 행동들이 이헌에게 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다.

이렇듯 오의식은 서로 다른 캐릭터와 색다른 호흡을 자랑하며 '폭군의 셰프'에 풍성함을 더했다. 특히 '희대의 간신'이라고 불리지만 지영과 이헌의 곁에서 도움을 주는 장면들은 임송재 캐릭터를 더욱 매력적으로 비췄다. 뿐만 아니라 오의식은 각기 다른 상황에 놓인 임송재의 변화무쌍한 표정과 분위기를 세밀하게 연기해 시청자들의 시선을 확실하게 집중시켰다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]