[TV핫스팟] ‘착한 사나이’ 이동욱·이성경 애틋한 사랑 엔딩…빌런 한재영 수감

이동욱, 이성경이 그린 ‘착한 사나이’(JTBC)가 진한 여운을 남기고 막을 내렸다.

착한 사나이는 지난 29일 호응 속에 종영했다. 박석철(이동욱 분)과 강미영(이성경 분)은 어긋난 시간을 지나 다시 운명처럼 마주했고, 자신을 기다려준 강미영에게 향하는 박석철의 모습은 변함없이 서로의 곁을 지킬 운명적인 로맨스를 예고했다.

이날 박석철은 자신의 목숨을 노린 칼부림 사건의 진실을 찾고자 움직였다. 박석철의 짐작대로 사건의 배후에는 오상열(한재영 분)이 있었다. 장우석(오승백 분)은 건달로 성공하고 싶다는 목표와 가족을 빌미로 잡은 협박에 제안을 승낙할 수밖에 없었다. 좁은 방에 숨어 두려움에 떨고 있던 장우석은 누가 시켰냐는 박석철의 질문에도 그저 죄송하다는 말과 함께 울먹일 뿐이었다. 그리고 손에 피를 묻힌 장우석을 조직이 가만히 두지 않을 거라는 박석철의 우려는 현실이 됐다. 장우석이 오상열과 명산실업 일당에 의해 살해된 후 시신으로 발견된 것.

오상열의 잔인한 횡포를 목도한 박석철은 강태훈(박훈 분)에게 연락을 취했다. 박석철과의 대화로 지난밤의 오해를 푼 강태훈은 자신이 명산실업에서 쫓겨날 때와 변한 게 없는 현실에 분노했다. 자신의 방식대로 오상열을 정리하겠다는 박석철을 보며 그를 지키기 위해 삼준건설 사무실까지 찾아온 강미영을 떠올린 강태훈은 “오상열이랑 네 인생 바꾸기엔 너무 손해 보는 장사야”라며 투박하지만 진심이 담긴 걱정을 보냈다.

박석철에겐 오상열을 잡을 증거가 필요했다. 조직원 손흥만(박두식 분)과 이두식(차시원 분)이 비밀스럽게 박석철을 도왔다. 마침내 장우석이 죽던 날의 흔적이 담긴 블랙박스를 손에 넣은 박석철은 남몰래 마지막 싸움을 준비했다. 다가온 결전의 날, 박석철은 마치 긴 헤어짐을 예감한 듯 강미영을 향한 진심을 눌러 담은 편지와 언젠가 약속했던 노랫말을 납골당에 올려두는 것으로 인사를 대신했다.

그날 밤 박석철은 오상열에게 자수를 권했지만 오상열은 물러날 생각이 없었다. 때마침 박석철을 걱정하던 강태훈이 삼준건설 조직원들을 이끌고 등판했고 명산실업 사무실은 순식간에 혈투장으로 변했다.

길었던 싸움의 끝 박석철에게는 징역 2년 6개월이, 오상열에게는 징역 20년이 내려졌다. 교도소에 수감된 박석철은 묵묵히 자신의 형량을 채웠다. 그렇게 2년의 시간이 지나갔다. 강미영은 여전히 박석철과의 추억을 떠올리며 곡을 썼고 노래 불렀다.

어느덧 다가온 출소 날 홀로 교도소를 나온 박석철을 기다리는 건 언젠가 함께 떠난 여행 때처럼 노란 원피스를 입은 강미영이었다. 아련한 눈맞춤 속 머뭇거림을 끝내고 강미영에게로 향하는 박석철의 엔딩은 변함없이 서로의 나무 그늘이 되어줄 박석철과 강미영의 로맨스를 예고하며 모두의 기억에 오래도록 남을 여운을 선사했다.

착한 사나이는 3대 건달 집안의 장손이자 의외의 순정을 품은 박석철과 가수를 꿈꾸는 그의 첫사랑 강미영의 모든 걸 내던진 뜨거운 사랑과 팍팍한 현실을 딛고 꿈을 찾아가는 과정으로 안방극장에 따뜻한 웃음과 설렘, 진한 울림을 안겼다. 꼬여버린 인생의 매듭을 풀기 위한 박석철의 고군분투는 처절했고, 말도 많고 탈도 많은 석철 패밀리의 이야기는 떼려야 뗄 수 없는 존재인 가족의 의미를 되새기며 따뜻한 공감과 위로를 안기기도 했다.

어린 시절 첫사랑의 기억을 안고 운명적으로 재회한 박석철과 강미영의 로맨스는 특별했다. 박석철은 노래를 사랑하는 강미영의 용기가 됐고, 강미영은 박석철의 마음 깊숙한 곳에 자리한 순정을 일깨웠다. 녹록지 않은 현실에도 서로의 구원이자 한 줄기 빛이 되어주는 두 사람의 관계성은 애틋한 설렘을 안겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

