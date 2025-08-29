대한빙상경기연맹, AI 모바일 플랫폼 전문기업 유라클과 유소년 육성지원 후원 협약 체결

사진=대한빙상경기연맹 제공

대한빙상경기연맹이 대한민국 대표 AI 모바일 플랫폼 기업 ㈜유라클과 후원 협약을 체결했다.

대한빙상경기연맹은 지난 28일 서울 송파구 올림픽파크텔 회의실에서 AI 모바일 플랫폼 전문기업 ㈜유라클과 빙상 유소년 육성지원 분야 후원 협약식을 진행했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 유라클은 빙상 꿈나무 선수들이 보다 안정적인 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 다양한 방면에서 지원에 나설 예정으로, 연맹은 이를 계기로 유라클의 사회적 가치 실현을 널리 알리고, 양 기관이 상호 협력하는 발전적 관계를 구축해 나가기로 했다.

특히 그 첫 걸음으로, 연맹과 유라클은 오는 12월 “2025 유라클배 U-16 노비스 빙상대회”를 개최하여 유소년 선수들에게 직접적인 무대와 기회를 제공할 계획이다. 유라클배 빙상대회는 단순한 경기의 장을 넘어, 장학금 지원을 비롯해 유소년 선수들의 미래 성장을 돕는 다양한 발전적 지원이 함께 이루어지는 의미 있는 무대가 될 전망이다.

빙상은 대한민국이 세계무대에서 꾸준히 성과를 거둔 대표적인 동계 종목으로, 특히 유소년 선수 발굴과 체계적인 육성이 미래 경쟁력을 좌우한다. 최근 스포츠계 전반에 걸쳐 인프라 개선과 유소년 지원의 필요성이 강조되는 가운데, 이번 후원 협약은 그 의미가 더욱 크다.

유라클 조준희 회장은 “스포츠는 단순한 경기 이상의 가치를 가지고 있으며, 특히 어린 선수들이 도전을 통해 성장하는 과정은 기업이 추구하는 혁신의 정신과 맞닿아 있다”며, “대한민국 빙상의 미래 주역들이 세계 무대에서 활약할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

대한빙상경기연맹 이수경 회장은 “빙상의 미래는 유소년 선수들의 성장이 매우 중요하다. 선수들이 훈련에 집중할 수 있는 환경을 마련하는 데 큰 힘이 되어주신 유라클에 감사드린다”며, “연맹 역시 선수들이 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

연맹과 유라클은 중장기적인 파트너십을 통해 유소년 육성 시스템을 강화하고, 한국 빙상의 기반을 더욱 단단히 다져 나갈 계획이다.

