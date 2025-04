‘O-RLY?’ 넥스지, 일곱빛깔 청춘 비주얼

보이그룹 NEXZ(넥스지)가 청춘 비주얼로 2025년 첫 컴백한다.

NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 4월 28일 두 번째 미니 앨범 'O-RLY?'(오 리얼리?)와 동명의 타이틀곡을 발매한다. JYP는 이를 2주 앞둔 14일 오후 공식 SNS 채널에 신보 콘셉트를 엿볼 수 있는 단체 및 개인 티저 이미지를 최초 공개했다.

사진에서 NEXZ는 청춘 영화 속 주인공 같은 비주얼로 보는 이들에게 설렘을 안겼다. 단정한 블랙 앤 화이트, 슈트 스타일링에 가죽 재킷, 반바지, 볼드한 액세서리를 매치해 변주를 줬고 멤버들은 각자의 비주얼 장점을 극대화한 표정과 포즈로 7인 7색 매력을 아낌없이 드러냈다.

리더 토모야는 따스한 색감의 조명 아래 감성적인 분위기를 연출했고 하루, 세이타, 유키는 햇살이 쏟아지는 창가에 앉아 훈훈함을 뽐냈다. 파격적인 헤어스타일 변화가 돋보이는 유우, 소 건과 잘생쁨 비주얼의 휴이는 까만 배경을 환히 밝혔다. 단체 컷에서는 강렬한 눈빛부터 소년 같은 모습까지 NEXZ의 다채로움이 어우러졌다.

NEXZ가 약 5개월 만에 선보이는 신보 'O-RLY?'는 공개되는 티징 콘텐츠마다 '느낌 좋은' 에너지를 전하며 K팝 팬들의 호평을 이끌고 있다. 특히 앨범 정식 발매에 앞서 뮤직비디오를 깜짝 선공개한 수록곡 'Simmer'(시머)는 랩, 퍼포먼스, 비주얼 다 되는 NEXZ 매력의 정수를 만날 수 있다.

신보에는 타이틀곡 'O-RLY?'를 필두로 'Simmer', 'Want More? One More!'(원트 모어? 원 모어!), 'Run With Me'(런 위드 미), 'Slo-mo'(슬로모)와 피지컬 앨범에서만 들을 수 있는 'Z Side_250226 (CD Only)'(지 사이드)가 수록된다. 다수의 K팝 아티스트와 작업한 국내외 유수 작가진은 물론 JYP 선배 아티스트 스트레이 키즈(Stray Kids) 한이 4번 트랙 'Run With Me'의 단독 작사에 참여해 기대를 모은다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

