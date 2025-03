트레저, 봄 타고 돌아왔다…기분 좋은 에너지 ‘YELLOW’

트레저가 스페셜 미니 앨범 ‘PLEASURE’로 돌아왔다.

오늘(7일) 오후 6시 공개된 트래저의 새 앨범 ‘PLEASURE’는 그간 가장 큰 기쁨이 되어준 팬들과 그 사랑에 보답하고자 하는 트레저 멤버들의 진심을 담았다. 최현석·요시·아사히·하루토는 앨범 전반의 작사와 작곡에 참여, 자신들만의 감성을 듬뿍 담아내며 음악적 진정성을 더했다.

그중 가장 관심을 모으는 타이틀곡 'YELLOW'는 사랑을 만나 따뜻해진 마음을 노란색에 비유한 곡이다. 리드미컬한 피아노 사운드와 드럼 비트가 귓가를 사로잡는 가운데, 그 위를 장식하는 멤버들의 청량한 보컬과 래핑은 기분 좋은 에너지를 선사한다.

뮤직비디오를 통해서는 풋풋한 청춘으로 변신한 트레저의 싱그러운 비주얼과 자유분방한 매력을 확인할 수 있을 전망이다. 또 교실·운동장·꽃집 등 일상적 공간 속 펼쳐지는 설렘 가득한 스토리 라인, 곡의 부드러운 무드를 표현해낸 아기자기한 손 안무 역시 관전 포인트다.

'YELLOW'뿐 아니라 수록곡들 또한 봄처럼 포근한 온기를 채워줄 예정이다. 경쾌한 후렴구 멜로디와 재치 있는 노랫말이 인상적인 '사르르 (SARURU)', 어쿠스틱 기타 선율 위 담백한 보컬이 돋보이는 발라드곡 'WHATEVER, WHENEVER', 지난해 색다른 변신으로 좋은 반응을 얻었던 'LAST NIGHT'까지 총 네 곡이 실렸다.

YG 측은 "팬들 가까이서 교감하고 싶다는 멤버들의 의견을 반영해 다양한 영역에서의 활발한 활동을 펼칠 예정"이라며 "새 앨범 발매를 전 세계 팬들과 함께 기념할 '컴백 라이브', 8일 오픈되는 팝업스토어 등 온·오프라인 이벤트들이 준비되어 있으니 트레저와 함께 따스한 봄날을 만끽해달라"고 전했다.

오늘(7일) 오후 8시에는 ‘PLEASURE’ 발매 기념 '컴백 라이브'가 열린다. 멤버들이 새 앨범 트랙을 직접 소개하는 것은 물론, 뮤직비디오 촬영 비하인드 토크, 포인트 안무를 활용한 게임 등의 코너들을 통해 다채로운 이야기를 풀어낼 예정이다.

