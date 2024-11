가수 산다라박이 늘씬한 라인을 뽐냈다.

사진=산다라박 인스타그램

지난 23일 산다라박은 자신의 SNS에 “Are you ready Jakarta?!”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 이날 자카르타 콘서트를 앞둔 산다라박은 화려한 무대의상으로 독보적인 매력을 과시하며 시선을 사로잡았다.

사진=산다라박 인스타그램

사진=산다라박 인스타그램

콘서트를 성공적으로 마무리한 뒤 24일 산다라박은 “2NE1 x HELLO KITTY Where is next?!”라고 적으며 색다른 매력을 뽐냈다. 사진 속 산다라박은 키티 캐릭터와 소속그룹 투애니원 로고가 스타일리쉬하게 조합된 상의를 입은 채 패션 센스를 과시했다.

사진=산다라박 인스타그램

사진=산다라박 인스타그램

한편, 산다라박은 최근 8년만에 투애니원 완전체로 진행한 콘서트를 성료했다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]