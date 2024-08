온앤오프, 오늘(2일) 인스트루멘탈 앨범 ‘INFUSE’ 발매…데뷔 7주년 팬들과 함께한다

온앤오프 (ONF)의 첫 인스트루멘탈 앨범이 오늘 발매된다.

오늘(2일) 오후 6시 온앤오프의 인스트루멘탈 앨범 ‘INFUSE’가 발매된다. 온앤오프의 첫 인스트루멘탈 앨범이자 데뷔 7주년을 앞두고 발매되는 이번 앨범은 발매 소식이 전해지자 팬들에게 폭발적인 관심을 얻은 바 있다.

이번 앨범에는 온앤오프의 처음을 함께했던 ‘Lights On’을 새로운 편곡으로 담아 수록한 정규1집 [ONF: MY NAME]의 ‘Lights On (2021 Ver.)'을 비롯, 군입대 전 팬들을 위해 준비한 Special Album [Storage of ONF]의 타이틀 곡 'Your Song', 전역 후 팬들에 대한 사랑과 2막의 시작을 알린 미니 7집 앨범 [LOVE EFFECT]의 타이틀 곡 ‘바람이 분다’, 올해 4월 강렬한 임팩트를 선보인 미니 8집 앨범 [BEAUTIFUL SHADOW]의 타이틀 곡 'Bye My Monster' 등 총 15곡이 음원으로 공개되며, 오직 CD와 LP로만 감상할 수 있는 곡들도 각각 수록되어 있어 기대감을 더욱 높이고 있다.

특히, 온앤오프의 인스트루멘탈 앨범 ‘INFUSE’는 팬들과 함께한 지난 시간을 상기시키고 기존 음악을 새로운 느낌으로 만날 수 있는 앨범인만큼, 멤버들이 직접 그린 그림과 손글씨 등을 활용한 디자인, 효진과 이션이 참여한 사진 일부가 포토북에 수록되는 등 온앤오프와 팬들에게 더욱 특별한 앨범이 될 것으로 예상된다.

또한, 이번 앨범 발매를 기념해 오는 5일까지 사운드웨이브 합정점에서 인스트루멘탈 앨범 ‘INFUSE’의 팝업 스토어가 진행된다. 이번 팝업스토어에는 온앤오프의 미공개 및 비하인드 포토를 비롯 약 30여점이 전시될 예정으로, 온앤오프는 앨범 발매와 팝업스토어 등 데뷔 7주년을 팬들과 함께 뜻깊게 맞이할 계획이다.

한편, 온앤오프의 인스트루멘탈 앨범 ‘INFUSE’는 오늘(2일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

