원조 청량美 온다…유키스, 신곡 '너는 내 모든 곳에 있어' 컴백

데뷔 16주년을 맞이한 유키스(UKISS)의 음악적 진화는 현재 진행형이다.

유키스(수현, 훈, 기섭, 알렉산더, 일라이)는 오늘(25일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 13집 'LET'S GET STARTED(렛츠 겟 스타티드)'를 발매한다. 지난해 6월 선보인 데뷔 15주년 기념 앨범 'PLAY LIST(플레이리스트)' 이후 약 1년 만에 내놓는 신보로, 앨범 타이틀처럼 유키스의 새로운 시작을 담았다.

타이틀곡 '너는 내 모든 곳에 있어 (Stay with me)'는 청량감 있는 록 사운드가 매력적으로, 곡 후반부로 갈수록 점차 고조되는 전개가 벅찬 감성을 자아낸다. 짝사랑을 끝내거나, 상대와 결실을 맺고 싶은 양가감정을 노랫말에 녹여내 리스너들의 공감과 몰입을 이끌 예정이다.

신보에는 또한 로맨스 판타지 회귀물의 주인공이 된 듯한 스토리를 재치 있게 풀어낸 'Love is You(러브 이즈 유)', 15년 전 발매된 유키스의 메가 히트곡 '만만하니'를 트렌디하게 재해석한 '만만하니 (2024 Ver.)', 산뜻한 기타 사운드 위로 사랑을 고백하는 '아름다워 (Beautiful you are)', 상대의 알쏭달쏭한 마음을 모스부호에 빗대어 표현한 '모스부호 (Morse code)' 등 총 5곡이 수록된다. 어쿠스틱 팝 발라드, 테크노 팝 등 다채로운 장르가 수록되며, 다섯 멤버의 확장된 음악 세계를 보여준다.

유키스는 'LET'S GET STARTED'를 통해 한곳에 머무르지 않고, 끝없는 음악적 도전을 펼쳐 나겠다는 메시지를 전한다. 오랜 시간 쌓아 온 견고한 팀 케미를 바탕으로, 한층 진화한 음악성을 입증한다는 각오다. 특히, 유키스는 신보 발매를 기념해 오는 29일 국내 첫 팬콘서트를, 오는 7월에는 일본 3개 도시에서 8회차 단독 콘서트를 개최하며 '원조 한류돌' 저력을 이어간다.

한편, 유키스의 미니 13집 'LET'S GET STARTED'는 오늘(25일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]